Il sindaco Beppe Sala: "Capisco le preoccupazioni dei negozianti"

Confcommercio Milano è sempre più intenzionata a fermare le proteste No Green Pass, le quali, ogni sabato paralizzano la città.

Contro manifestazione, Confcommercio: “Un appello forte alla responsabilità da parte di tutti”

“Una minoranza non può imporre la propria volontà e tenere sotto scacco una grande città.

In vista del periodo natalizio Milano non può accettare, dopo tutta la sofferenza di questo lungo anno e mezzo di pandemia, che si crei un clima di contrapposizione dannoso per la società civile e per il mondo delle imprese” si legge nella nota di Confcommercio. Infine, la nota spiega “La petizione che, come Confcommercio Milano, abbiamo voluto lanciare è un appello forte alla responsabilità da parte di tutti, nel rispetto della libertà di tutti.

”

Contro manifestazione Confcommercio, Sala: “Evitare ulteriori tensioni”

In risposta all’appello lanciato da Confcommercio, il sindaco Sala dichiara: “Capisco e solidarizzo con le preoccupazioni dei negozianti, ma sono perplesso sull’ipotesi di una contro manifestazione in risposta ai cortei No Greenpass“.

E conclude: “Bisogna evitare di alzare ulteriormente la tensione. Il problema è sempre lo stesso: si pensava che stavolta il percorso fosse concordato e invece poi c’è chi ha deviato creando disordini.

Stiamo lavorando con la Questura”.

Contro manifestazione Confcommercio, Fontana: “Credo che le contrapposizioni non facciano mai bene”

Interviene anche il presidente della Regione Attilio Fontana, che appoggia l’appello di Confcommercio e afferma: “Lo condivido, perché se sicuramente è giusto il diritto ad esprimere il proprio parere credo non si possa penalizzare la vita e le attività economiche di un comparto che in questo periodo ha sofferto in modo particolare”. Inoltre, in merito ad una eventuale contro manifestazione aggiunge: “Credo che le contrapposizioni non facciano mai bene.

Anche una contromanifestazione contribuirebbe a impedire e rallentare le attività commerciali. Credo non valga la pena in questo momento creare ulteriori tensioni”.

