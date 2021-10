Eccezionali fotografie dell'alba inondano i social. Scopriamo perché il cielo ci ha regalato questo spettacolo

Nella mattinata di lunedì 25 ottobre, il sole ci ha regalato un panorama meraviglioso: un’alba infuocata ha illuminato il cielo di Milano.

Alba rossa a Milano: perché il cielo era così

L’insolita luminosità dell’aurora scaturisce dalla rifrazione dei raggi solari da parte dell’atmosfera.

I raggi solari che giungono nell’aurora hanno origine da un astro che è ancora al di sotto dell’orizzonte e percorrono un percorso curvilineo generato dalla diversa densità dell’atmosfera, maggiore negli strati più bassi.

Alba rossa a Milano: il pulviscolo

La temperatura dell’aria e la frequenza della luce influenzano il percorso. L’interazione con il pulviscolo determina il colore dei raggi rifratti. La stessa situazione riemerge dopo il tramonto con colori sempre più accesi, data la maggior presenza di pulviscolo.

Alba rossa a Milano: i colori del cielo

Non è la prima volta che Milano si risveglia con un panorama simile. Spesso albe e tramonti, con i loro colori accesi, convertono il cielo in una splendida tela. L’aurora rappresenta l’ultima fase del crepuscolo mattutino, l’alba. Solitamente è dorata, ma occasionalmente può apparire rosea, come nella mattinata di martedì 12 ottobre. Può diventare anche purpurea o ramata. Durante l’aurora trionfa la luce colorata rifratta dagli strati inferiori.

