Incendio in un palazzo a Milano: edificio evacuato e due intossicati

Un incendio è divampato in un palazzo in via Settembrini a Milano: il bilancio sarebbe di due intossicati lievi assistiti dal personale medico.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di martedì 5 ottobre per un incendio scoppiato in un edificio in via Settembrini. Stando alle prime informazioni le persone valutate dagli operatori del 118 sarebbero 8 di cui due assistite con l’ossigeno a causa di una lieve intossicazione.

Incendio in un palazzo a Milano

Sul posto i vigili del fuoco hanno liberato con l’ausilio dell’autoscala alcuni residenti rimasti intrappolati al quarto piano della palazzini. Via Settembrini, così come una parte di Via Vitruvio, è stata chiusa al traffico per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso.