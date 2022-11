Temporay Store Amazon Milano: dove si trova, orari, cosa comprare

Per questi giorni di black friday, Amazon ha deciso di aprire un pop up a Milano. Dove? Quali sono gli orari?

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha aperto un temporary shop in occasione del black friday. Infatti in questo periodo di sconti il pop up potrebbe rappresentare un’opportunità per farsi ispirare e trovare i regali di Natale. Rimarrà aperto solo per tre giorni e l’istallazione è stata costruita nel quartiere Brera a Milano.

Dove si trova questo pop up? Quali sono gli orari? Quali prodotti offre?

Amazon temporary shop: il colosso dell’e-commerce apre una black friday gallery

Martedì 22 novembre 2022 è stata aperta la black friday gallery di Amazon. Si tratta di un pop up che resterà apperto 3 giorni. Verranno esposti dei prodotti divisi per fasce di prezzo e ci saranno anche delle stanze tematiche per ispirare la creatività in vista dello shopping natalizio.

Infatti seguendo un tunnel all’interno del pop up si arriva alla Stanza d’artista in cui è presente l’opera Reliquia dello scultore Jago. In questa sala inoltre saranno presenti diversi prodotti estrosi del Made in Italy proprio per supportare le piccole e medie imprese di questo settore. Ci sono altre stanze: il Cielo in una stanza in cui vengono mostrate le iniziative di Amazon a supporto della comunità e la Green Room ovvero quella dedicata alla sostenibilità e alle proposte Pledge Friendly.

Alla fine del percorso c’è la Piazza Amazon in cui sono state istallate le luminarie della storia azienda pugliese De Cagna e anche una grande giostra per bambini decorata con dei giocattoli.

Amazon temporary shop: dove si trova?Quali sono gli orari?

La black friday gallery rimarrà aperta dal 22 al 25 novembre 2022 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Si trova nella Rimessa dei fiori, in via Carpoforo, in zona Brera a Milano.

Di fatto è un vero e proprio negozio che offre numerose idee per i regali natalizi ma risparmiando grazie agli sconti del Black Friday.