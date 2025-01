Consumi Natalizi 2024: Crescita degli acquisti online e l’offerta di Capitan Stock

Il periodo natalizio del 2024 ha evidenziato una significativa evoluzione nelle abitudini di consumo degli italiani, con una marcata preferenza per gli acquisti online.

Secondo l’indagine condotta da Confcommercio in collaborazione con Format Research, il 79,9% degli italiani ha dichiarato l’intenzione di acquistare regali per le festività, con una spesa media prevista di 207 euro. Tra i doni più gettonati figurano prodotti enogastronomici, giocattoli, libri, abbigliamento e articoli per la bellezza.

Un aspetto rilevante emerso è l’incremento degli acquisti online. Il 62,6% degli intervistati ha scelto di combinare negozi fisici e piattaforme digitali per lo shopping natalizio, mentre il 27,5% si è affidato esclusivamente ai punti vendita tradizionali.

