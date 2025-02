Il luna park meneghino accoglie eventi inclusivi e dedicati alla comunità

Il Luna Park Meneghino, una delle attrazioni più amate di Milano, continua la sua tradizione di inclusività e coinvolgimento della comunità.

Anche quest’anno, il parco offre eventi speciali pensati per rendere la visita un’esperienza unica e accessibile a tutti. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo c’è la giornata dedicata alle persone con disabilità, che si terrà martedì 4 marzo 2025, dalle 10.30 alle 12.30.

Un’Iniziativa Inclusiva per le Persone con Disabilità

L’iniziativa, che ha riscosso un grande successo nelle edizioni precedenti, offrirà a tutte le persone con disabilità e ai loro accompagnatori l’ingresso gratuito e l’accesso a tutte le attrazioni in totale sicurezza. L’edizione passata ha visto la partecipazione di oltre 600 visitatori, confermando l’importanza di eventi inclusivi come questo per sensibilizzare e garantire pari opportunità di svago a tutti i cittadini. Questo appuntamento rappresenta una delle tante iniziative del Luna Park Meneghino che punta a promuovere l’inclusività e l’accessibilità.

Festa di Quartiere e Coinvolgimento delle Scuole

Un altro evento significativo che il Luna Park Meneghino ha in programma è la giornata dedicata alla festa di quartiere, che vedrà la distribuzione di biglietti omaggio a scuole locali e famiglie. Nella passata edizione, ben 5600 biglietti sono stati distribuiti a 32 scuole, coinvolgendo numerosi bambini e famiglie del quartiere. Sebbene la data di questo evento non sia ancora stata definita, seguiranno ulteriori comunicazioni per aggiornare il pubblico sui dettagli.

Orari di Apertura e Periodo di Sosta

Il Luna Park Meneghino è aperto al pubblico fino a domenica 16 marzo 2025, presso il Parco Sempione di Milano. Gli orari di apertura sono i seguenti:

Giorni feriali : dalle 14.00 alle 19.30

: dalle 14.00 alle 19.30 Giorni festivi e prefestivi: dalle 10.00 alle 20.00

Con queste iniziative, il Luna Park Meneghino conferma il suo impegno nel creare un ambiente inclusivo, accessibile e accogliente per tutti, portando la magia e il divertimento a ogni angolo della comunità. Non perdere l’opportunità di partecipare a questi eventi speciali e di vivere un’esperienza indimenticabile!