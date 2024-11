Decorazioni albero di Natale: quali scegliere e come posizionarle

Con le festività natalizie ormai alle porte, gli alberi di Natale artificiali sono usciti da solai e cantine e sono tornati a prendere aria sui balconi, in attesa di essere aperti e addobbati.

Con le festività natalizie ormai alle porte, gli alberi di Natale artificiali sono usciti da solai e cantine e sono tornati a prendere aria sui balconi, in attesa di essere aperti e addobbati. Qualcuno avrà probabilmente tirato fuori anche le vecchie decorazioni, tramandate di generazione in generazione oppure acquistate da pochi anni e ancora utilizzabili; altri invece avranno voglia di cambiare e si staranno chiedendo come scegliere i nuovi addobbi.

Considerata l’ampia gamma di decori oggi disponibili, declinati in tantissimi colori e stili, la domanda non è certo banale. Basta dare un’occhiata a uno shop online super fornito come quello di Leroy Merlin per capire subito quanto possa essere complesso decidere su quali decorazioni per l’albero di Natale puntare. Tra palline, ghirlande, nastri e puntali, uno più bello e originale dell’altro, lasciarsi sopraffare nell’indecisione è davvero facile.

In questo articolo verranno forniti alcuni semplici consigli per individuare le decorazioni giuste. Inoltre, verrà spiegato come posizionarle sull’albero per ottenere un risultato davvero soddisfacente.

La scelta delle decorazioni per l’albero di Natale

La scelta delle nuove decorazioni per l’albero natalizio non può certo prescindere dal gusto personale. Dunque, il primo consiglio che possiamo darvi è quello di seguire il vostro istinto e individuare, tra i tanti disponibili, gli addobbi che più vi piacciono. Nel caso in cui aveste dei bambini, potreste renderli partecipi della scelta e farvi aiutare, così da dare vita a un albero ancora più originale e in grado di conquistare tutta la famiglia.

Sebbene il gusto personale sia fondamentale, nel momento in cui si desidera dare vita a un albero di Natale spettacolare, non può essere l’unico elemento sul quale basare la scelta degli addobbi. Dopo aver capito che cosa piace a voi e ai vostri bambini, potete fare mente locale e cercare di individuare uno stile di base che, da un lato, vi permetta di utilizzare alcuni dei vostri addobbi preferiti e, dall’altro, vi aiuti a creare una composizione equilibrata e gradevole.

Le possibilità, da questo punto di vista, sono tantissime e in grado di soddisfare chiunque. Ad esempio, se vi sentite attratti da palline e fiocchi di neve rosa pastello e oro chiaro, e desiderate aggiungere all’albero anche dei fiori finti e dei nastri, potete orientarvi sullo stile shabby, mentre se i vostri bambini si sentono particolarmente attratti dai decori a strisce bianche e rosse, magari a forma di caramelle e bastoncini di zucchero, potreste andare verso uno stile giocoso e “goloso” come il candy.

Attenzione al colore dell’albero

Sebbene il classico abete natalizio sia verde, oggi è possibile trovare in commercio alberi artificiali di tantissimi colori, dal bianco – non meno tradizionale del verde – al nero, passando per il rosa, il blu, l’oro e il rosso.

Nel momento in cui vi apprestate a scegliere le decorazioni, dovete tenere conto anche di questo elemento, così da armonizzarle al meglio. Ad esempio, se avete un albero bianco, potete optare per decori dorati o rossi, mentre per valorizzare al massimo un abete azzurro polvere è possibile puntare su addobbi bianchi e blu.

I materiali

Tra gli elementi di cui tenere conto quando si scelgono le decorazioni per l’albero di Natale rientrano anche i materiali. Ancora una volta, la scelta è vastissima e va da quelli più pregiati e delicati, come il vetro e il cristallo, a quelli più resistenti e a prova di caduta, come la plastica, fino ai materiali sostenibili, come il legno e la carta. Non mancano nemmeno gli addobbi in tessuto.

Ogni materiale restituisce un effetto diverso e può donare all’albero un carattere affatto differente, rendendolo ora più elegante e lussuoso, ora più naturale, ora più giocoso.

Come addobbare l’albero

Terminata la scelta degli addobbi, è possibile passare alla parte più divertente: la decorazione dell’albero natalizio.

Prima ancora di appendere palline, nastri e pendagli, è necessario posizionare le luci, bianche o colorate a seconda dell’effetto finale desiderato. Per ottenere un risultato d’effetto, è preferibile acquistare luci a LED con filo dello stesso colore dell’albero, nonché in numero sufficiente. Secondo la regola generale, per ogni metro di altezza sono necessari circa 300 punti luce. Per posizionare correttamente i fili di luci, iniziare dal lato in cui si trova la presa elettrica e avvolgerli intorno all’albero, andando dal tronco alla punta dei rami e viceversa, così da dare un maggiore senso di profondità.

Fatto questo è possibile posizionare i festoni e, per finire, palline e pendagli. Questi andranno collocati su tutta la lunghezza dei rami, evitando di lasciare zone vuote o di riempire eccessivamente alcuni punti, e ricercando un effetto casuale, ma gradevole. A completamento, è possibile posizionare il puntale o, in alternativa, la stella luminosa. Se si è optato per uno stile più giocoso, tipo villaggio natalizio, candy o schiaccianoci, è possibile completare l’opera con un divertente trenino.