Ecco DineMe, l’app che ti fa conoscere davanti al buon cibo

Sbarca a Milano l’app di dating che permette di incontrare nuove persone a cena per condividere insieme l’amore per la buona cucina

“Ti ricordi quella sera a cena?”. Potrebbe essere l’incipit di una storia da raccontare a lungo. A Milano arriva DineMe, l’app che permette di incontrare nuove persone a cena, costruendo un legame non sulle affinità estetiche, quanto invece su quelle culinarie. Nella patria del buon cibo a farsi largo sono i gusti gastronomici: amanti della cucina orientale, vegetariani, vegani, ce n’è per tutti. Un modo per lasciarsi alle spalle le app tradizionali di dating e provare a cambiare il paradigma della conoscenza online.

Per comprendere il contesto del lancio di DineMe – il 14 novembre sugli store online, in giro per Milano a suon di iniziative e QR code che attraversano a piedi la città, guardare in giro per credere – bisogna partire da due dati. Il primo si rifà ad una ricerca dell’Università di Stanford secondo cui, se prima le coppie si conoscevano a scuola, attraverso amici comuni o ancora tramite amici di famiglia, nel 2024 il 60% delle coppie si è conosciuta online. Ma continua la relazione offline.

Il secondo riguarda proprio Milano: il 56% delle abitazioni ha un solo abitante. Nella “città dei single”, come è stata definita negli ultimi mesi, diventa importante quindi proprio conoscersi, relazionarsi in una dinamica più umana, di contatto più profondo.

Con DineMe l’utente può proporre un incontro in cui si possa condividere uno dei momenti più importanti della giornata o un aperitivo, dandosi il tempo di conoscersi, apprezzarsi, offrire (o farsi offrire) un cocktail o una cena tramite una funzionalità specifica dell’app, e condividere. Dall’online all’offline, dove ci si conosce davvero.

“In un mondo in cui tutto va troppo velocemente e ci si concentra su tantissime cose rispetto ai contatti umani, DineMe vuole essere uno strumento che dà la possibilità di creare orizzonti relazionali magari anche duraturi – spiega uno dei founder dell’app – intorno alla buona cucina, al cibo, a momenti conviviali insieme. Un modo per conoscersi in maniera diversa dal solito, partendo online da un piccolo tratto in comune, magari la passione per determinati piatti, per arrivare a tempo di qualità trascorso insieme davanti ad una buona cena, con un bel brindisi, un reale contatto di gusto, emozioni, umanità”.