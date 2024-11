Un evento imperdibile per appassionati di minerali, gioielli e fossili al Parco Esposizioni Novegro.

Un evento di riferimento per collezionisti e appassionati

Il Preziosa Milano Mineral Show si prepara a incantare visitatori di tutte le età il 16 e 17 novembre presso il Parco Esposizioni Novegro. Questa manifestazione, giunta alla sua 25ª edizione, rappresenta uno dei più importanti eventi del settore in Italia, attirando collezionisti, appassionati e curiosi da ogni parte del paese. Con oltre cento espositori, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare una vasta gamma di minerali, bigiotteria, gemme, gioielli, fossili e conchiglie, rendendo questo evento un’occasione unica per scoprire tesori nascosti e fare affari imperdibili.

Attività per grandi e piccini

Non solo esposizioni, ma anche un ricco programma di attività per i più piccoli. Quest’anno, i bambini potranno partecipare a un’entusiasmante esperienza di cercatori di minerali, organizzata dal Gruppo Mineralogico Lombardo. I piccoli esploratori avranno la possibilità di cimentarsi nella ricerca di minerali e, al termine dell’attività, riceveranno un diplomino da cercatore e campioni di minerali in omaggio. Questa iniziativa non solo stimola la curiosità dei bambini, ma offre anche un’opportunità educativa per apprendere di più su questi affascinanti elementi naturali.

Mostre e approfondimenti culturali

Il fulcro delle attività culturali sarà rappresentato dalla mostra tematica “In classe con le gemme”, curata dal CISGEM (Centro informazioni e servizi gemmologici). Questa esposizione offrirà ai visitatori un’opportunità unica di approfondire le proprie conoscenze sulle gemme e il loro utilizzo, rendendo l’evento non solo un momento di svago, ma anche un’importante occasione di apprendimento.

Informazioni pratiche per i visitatori

Il prezzo dell’ingresso è fissato a 8 euro, ma è possibile scaricare un biglietto ridotto a 6 euro direttamente dal sito ufficiale della fiera. Inoltre, l’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 6 anni, rendendo questo evento accessibile a tutte le famiglie. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 19 sabato e dalle 10 alle 18 domenica, offrendo ampie possibilità per visitare le esposizioni e partecipare alle attività.