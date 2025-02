Aprile segna il ritorno del Salone del Mobile di Milano, uno degli eventi più prestigiosi a livello mondiale per l'industria del design. Dal 15 al 20 aprile, Fiera Milano Rho ospiterà una vera e propria battaglia di idee, dove estetica, innovazione e tendenze si confronteranno in un dialogo vivo. Ma il cuore del Salone non batte solo nei padiglioni fieristici: Milano, come sempre, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie al Fuorisalone, che animerà quartieri come Brera, Tortona e Lambrate, portando il design al centro della città.

Contrariamente a quanto molti pensano, il Salone del Mobile non è un evento esclusivo per esperti del settore, ma un’opportunità aperta a chiunque sia curioso di esplorare e capire le nuove dinamiche dell’arredamento. La fiera è un luogo dove si possono scoprire soluzioni inaspettate per la propria casa, e perché no, anche nuovi mobili da tenere sott’occhio, siano essi i lampadari di Henge o i Baxter divani.

Anteprime dal Salone del Mobile

I concetti chiave della 63esima edizione

Questa edizione del Salone del Mobile non si limiterà a presentare nuove tendenze o mobili da esposizione. Al centro dell’attenzione ci sarà il concetto di design come strumento di cambiamento sociale e culturale. Il tema sarà sviluppato nella connessione tra materiali, luce e praticità, con un forte focus sulla sostenibilità.

Una delle riflessioni più attese dal grande pubblico sarà quella intorno alla funzionalità del design, cioé come l’arredamento possa migliorare la vita di ogni giorno. Un interrogativo che ci si pone ormai da anni e la cui risposta sembra sempre più urgente. Il design non è solo eleganza o bellezza, ma come i materiali e le forme possano essere strumenti per vivere meglio. A questo proposito, l’iniziativa di Bill Durgin sottolineerà proprio come il design non debba limitarsi all’estetica, ma diventare una risorsa tangibile nell’esperienza quotidiana.

Un forum internazionale con i migliori designer del momento

Tra gli appuntamenti più salienti anche Euroluce: un vero e proprio forum internazionale sul futuro della luce. In questa occasione, esperti di fama mondiale come Robert Wilson, A.J. Weissbard e Kaoru Mende discuteranno dell’evoluzione della progettazione illuminotecnica, puntando il focus su soluzioni sostenibili e innovative. L’evento rappresenterà una opportunità unica di esplorare come l’illuminazione possa diventare un elemento centrale nella progettazione di spazi più funzionali e intelligenti.

I giovani talenti al Salone del Mobile

Un altro evento da non perdere sarà il SaloneSatellite, con i suoi 25 anni di attività. Vuoi conoscere lo stato di salute del design contemporaneo? Allora ricordati bene i nomi degli interior designer under 35 ospitati in questo hub. Questa sezione rappresenta una delle piattaforme più importanti per i nuovi talenti, che potranno dar prova della loro creatività di fronte agli occhi del mondo intero. La mostra Universo Satellite esporrà il meglio del design di giorni nostri, attraverso le opere dei designer selezionati.

Come acquistare il design che vedrai al Salone?

Se non avete la possibilità di partecipare fisicamente al Salone del Mobile, nessun problema. Oggi, grazie agli e-commerce, è possibile scoprire in tempo reale molti dei mobili presentati all’evento. Uno dei siti più aggiornati è Tomassini.com, che offrirà una selezione riservata ai nuovi mobili presentati al Salone. Dalle anteprime delle nuove collezioni alle uscite degli ultimi anni, tipo il Baxter Miami Soft, è importante avere un catalogo ben ampio quando si vuole trovare ispirazione su come arredare casa.

Anche quest’anno, il Salone del Mobile sarà un’occasione per esplorare il design, scoprire soluzioni innovative e magari individuare il pezzo perfetto che mancava per la propria casa. Milano, ancora una volta, si conferma la capitale mondiale del design, un luogo dove estetica e funzionalità si incontrano, e dove ogni angolo della città si anima per dare spazio alle idee del futuro.