Scopri lo Swiss Winter Village a Milano: un’esperienza invernale unica

Un viaggio tra sport, cultura e gastronomia nel cuore della metropoli milanese.

Un’innovativa esperienza invernale

Lo Swiss Winter Village, situato in piazza Gae Aulenti a Milano, è un evento che trasforma la metropoli in un paradiso invernale. Con una superficie di 850 mq, il villaggio offre una pista da sci sintetica, chalet tipici e container ispirati al design del treno Eurocity. Questa manifestazione non è solo un’opportunità di svago, ma anche una vetrina delle tradizioni svizzere, con mercatini che propongono delizie gastronomiche e attività ludiche per tutte le età.

Sport e divertimento per tutti

Durante l’apertura, l’accesso alla pista da sci è gratuito, permettendo ai visitatori di scivolare tra i grattacieli di Milano. Questo spazio diventa un punto di riferimento per milanesi e turisti, offrendo un’atmosfera festiva e coinvolgente. Le lezioni di sci gratuite, tenute dai maestri della Swiss Ski School, sono un’altra attrazione, con sessioni dedicate a scuole elementari e a tutti gli appassionati. La registrazione online è necessaria per partecipare, garantendo un’esperienza personalizzata in piccoli gruppi.

Un viaggio nella tradizione gastronomica svizzera

Il mercatino di Natale all’interno dello Swiss Winter Village è un’esperienza multisensoriale. Gli chalet offrono una selezione di prodotti tipici, artigianato locale e prelibatezze gastronomiche, come raclette e fondue. I visitatori possono gustare piatti preparati con ingredienti freschi, accompagnati da bevande tipiche, creando un’atmosfera conviviale. Inoltre, il Chalet di Babbo Natale offre ai bambini l’opportunità di incontrare il leggendario personaggio delle feste, rendendo l’esperienza ancora più magica.

Un ponte tra Milano e le Alpi svizzere

Lo Swiss Winter Village non è solo un luogo di intrattenimento, ma anche un’importante connessione tra Milano e le meraviglie alpine. La presenza del treno Eurocity, con tariffe speciali, permette ai visitatori di esplorare le bellezze della Svizzera. Attraverso mappe interattive e filmati, i partecipanti possono scoprire le tradizioni e le attrazioni delle diverse regioni svizzere, rendendo l’esperienza educativa e coinvolgente.

San Bernardino: la meta ideale per gli amanti della neve

Collegato allo Swiss Winter Village, San Bernardino è un resort che offre un mix perfetto di qualità svizzera e accoglienza. Recentemente revitalizzato, il comprensorio è facilmente raggiungibile da Milano e offre una varietà di attività invernali, dalle ciaspolate ai corsi di sci. Con aree dedicate ai bambini e un’atmosfera familiare, San Bernardino rappresenta una destinazione ideale per chi cerca una fuga invernale senza complicazioni.