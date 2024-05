Ecco alcuni consigli su cosa poter fare a Milano con la dolce metà

Se ti trovi a Milano per una gita romantica con il/la tuo/a partner ecco alcune cose che potreste fare insieme!

Cena e passeggiata notturna a Brera

Il quartiere di Brera si sviluppa a sud-est del Castello Sforzesco ed è uno dei quartieri più pittoreschi del centro storico di Milano. Gli stretti vicoletti sono costellati da piccoli ed eleganti caffè e sono inoltre ricchi di negozi di specialità. L’intera zona è costellata di angolini appartati e romantici.

Assistere a un concerto Candlelight

I concerti Candlelight sono un’esperienza musicale e multisensoriale in cui l’ambiente è interamente illuminato dalle candele. A Milano, i concerti si tengono generalmente all’interno della Casa Cardinale Ildefonso Schuster o all’Auditorium San Fedele, in pieno centro. I concerti sono brevi, di circa un’ora, e ci sono molte date disponibili

Una merenda da Mr Dick

Se hai un partner che ama gli scherzi, potreste valutare di provare una delle sexy pasticcerie della catena Mr Dick, in Corso di Porta Ticinese 83. Mister Dick è ormai celebre per i suoi waffles maliziosi, a forma organi sessuali.

Fare un giro in battello

Se siete stanchi di camminare, ma ancora avete voglia di ammirare la città potete scegliere un giro in battello sui Navigli. Fra il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese e la Conchetta di Leonardo da Vinci sono tanti gli scorci da ammirare in compagnia dell’anima gemella. E poi si può sempre scendere per fare un aperitivo nella zona della movida!

Dipingere al buio

Se siete stanchi di tenervi per mano e di cenette romantiche potete scegliere qualcosa di artistico e divertente come l’esperienza “Paint in the Dark”. In questa attività sarete seduti in una stanza illuminata da luci UV e userete colori al neon per creare un dipinto.