La top 3 dei migliori hotel pet friendly di Milano.

Milano è una città vivace e cosmopolita, ricca di storia, cultura e arte. È anche una città che ama gli animali e offre una vasta gamma di hotel pet friendly.

Tra locali alla moda, negozi delle migliori marche, cinema, teatri e molto altro, spiccano gli i migliori hotel dove poter trascorrere le vacanze con i propri amati amici a quattro zampe. L’hotel Melià ne è un esempio, oppure l’Indigo, che si trova proprio a pochi pasi dal Duomo.

Ecco la selezione dei migliori hotel pet friendly.

Indigo Hotel di Milano: a pochi passi dal duomo con gli amici a quattro zampe

L’Indigo hotel si trova nel centro di Milano, a pochi passi da Piazza del Duomo. Le camere sono arredate in stile contemporaneo e l’hotel offre una serie di servizi per gli animali domestici, tra cui una cuccia, una ciotola per l’acqua e un tappetino per le zampe collocati direttamente all’interno delle varie stanze dell’albergo.

In questo hotel, dunque, vengono messi a loro agio anche gli amici animali, oltre che i padroni.

Melià Hotel: un pet friendly a Milano

Il Melià hotel è elegante e si trova nel centro di Milano, a pochi passi dal Duomo e da altri luoghi d’interesse. Anche in questo caso, nelle stanze in cui verranno ospitati i quattro zampe, vengono poste ciotole dell’acqua e una cuccia.

Nhow Milano

Il Nhow Milano si trova nella zona di Tortona, e offre stanze in stile retrò. Anche in questo caso i proprietari di animali non si devono preoccupare di nulla: il personale offrirà una cuccia e una ciotola per gli amici a quattro zampe.