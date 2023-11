Tutti gli alberi di Natale 2023 si illumineranno per le feste. Ecco la mappa

Milano si prepara a vivere un Natale straordinario con l’installazione di ben 22 alberi in diverse zone della città. Quest’anno segna un record, con l’aggiunta di nuove attrazioni, come l’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 in piazza Duomo e un albero firmato Gucci in Galleria Vittorio Emanuele II, rappresentando una novità senza precedenti. L’iniziativa, chiamata “Il Natale degli Alberi”, è promossa dalla Fondazione Bracco.

Alberi di Natale 2023: si opta per decorazioni sostenibili

Gli alberi saranno decorati con luci a basso consumo energetico e materiali riutilizzabili, enfatizzando la sostenibilità. Diverse aziende private hanno contribuito con progetti coinvolgenti che non solo decoreranno le piazze ma includeranno anche piste di pattinaggio e altre iniziative per coinvolgere la comunità. La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per realizzare questo spettacolare programma.

La mappa degli alberi di Natale 2023

Le vie e piazze coinvolte includono piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza della Scala, piazza San Babila, corso Garibaldi, piazza XXV aprile e molte altre. Inoltre, due nuovi alberi illumineranno piazza Gae Aulenti e piazza Elsa Morante, rappresentando le nuove zone simbolo della città.

L’illuminazione della città non si ferma agli alberi di Natale; diverse aziende, tra cui Gucci, Chanel, e PlayStation, contribuiranno a decorare le strade con filari di luci a LED ad alta efficienza energetica e soggetti natalizi. Quest’anno, Gucci illuminerà anche alcune strade al Corvetto e gli ingressi di scuole nel quartiere.

Tradizioni natalizie, mostre e mercatini

La tradizione natalizia di Milano si arricchisce con i mercatini di Natale, tra cui la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che si terrà tra piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti. Inoltre, il Mercatino di Natale in Duomo, con 78 casette espositive, sarà aperto dal 1° dicembre al 6 gennaio 2024.

Per gli amanti dell’arte, Palazzo Marino ospiterà un’appassionante mostra dedicata a Pietro Vannucci, noto come il Perugino, con il suo capolavoro “Il Battesimo di Cristo”. La mostra includerà la riproduzione digitale dell’intero polittico, offrendo ai visitatori un’esperienza unica.

Infine, per promuovere la cultura, è stata lanciata la “Milano Museo Card“, che offre l’ingresso illimitato per un anno a tutti i musei civici milanesi e sconti nelle mostre di alcune istituzioni culturali.

La città si anima anche con esibizioni della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, che porterà la sua musica nei vari Municipi di Milano per celebrare le festività. Questo ricco programma contribuirà a rendere il Natale a Milano un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori.