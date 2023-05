Una selezione dei migliori bar, bistrot e pasticcerie dove fare colazione salata a Milano.

Milano indubbiamente offre una vasta ed altamente qualificata attività culinaria, che sa arrivare a qualsiasi gusto della persona e riesce a farti sentire a casa da ovunque tu provenga. Hai voglia di una colazione salata a Milano? Ecco i migliori posti dove andare per rivivere emozioni o provarne di nuove attraverso il cibo.

Colazione salata a Milano: i migliori locali

Bar Nicol

Sotto l’ombra della Torre Velasca, troverete Bar Nicol con le sue quattro vetrine che si affacciano su un ampio marciapiede. Questo locale è specializzato nella ricerca del caffè artigianale e selezionato, oltre a offrire una vasta scelta di tè, infusi e tisane. Per la colazione, potrete gustare croissant salati a lievitazione naturale e tanti sandwich farciti, ideali sia per una colazione salta che per una pausa pranzo.

142 Restaurant

A Porta Genova si trova il 142 Restaurant, un luogo dedicato a tutti gli appuntamenti a tavola: colazione, pranzo, aperitivo e cena. Qui potrete gustare il pescato anche a colazione, insieme a una vasta selezione di croissant salati e bun farciti con salumi e formaggi freschi. Non perdetevi poi la specialità della casa “Un polpo al cuore”, il panino con polpo arrosto.

Égalité

Égalité è una boulangerie, un cafè e un bistrot che offre la migliore panificazione d’oltralpe a Milano. Qui potrete gustare baguette appena sfornate, croissant e altre prelibatezze. Per la colazione, vi consigliamo di provare il croissant salato con cotto, burro e cetriolini o il prosciutto crudo e formaggio a pasta dura. Potrete anche optare per il croque monsieur o una fetta di quiche, da gustare ai tavolini esterni.

Davide Longoni

Davide Longoni è un’artigiano del pane. A Milano troverete sei delle sue panetterie, dove potrete acquistare ottime pagnotte fatte con lievito madre e farine selezionate. Potrete anche gustare una deliziosa colazione con una fetta di pane semplice con un velo di burro, una brioche salata o una fetta di focaccia. È il posto ideale per fare scorta di prodotti da portare a casa, fatti come a casa.

God Save The Food

Con quattro indirizzi sparsi per Milano, God Save The Food è un’opzione ideale per una colazione gustosa e sana. Qui troverete piatti come le uova strapazzate con avocado e salmone, il French toast con prosciutto e formaggio, ed il classico English breakfast completo con uova all’occhio di bue, bacon, pomodori alla piastra e fagioli.

Bar Paura

Aperto di recente, Bar Paura fa parte di Sidewalk Kitchens, un progetto gastronomico che comprende cinque locali con proposte diverse. Il caffè è di alta qualità, proveniente dalla torrefazione Ialty di Barolo, mentre il cioccolato è fornito da Maradeiboschi, gelateria e cioccolateria torinese.

Hygge

Se siete amanti dello stile nordico l’Hygge è il bistrot-caffetteriache fa per voi. Il menù della colazione prevede sette portate salate, tra cui uova strapazzate su pane tostato con funghi e spinaci, uova alla Benedict con carpaccio di barbabietola e sottaceti, e lo smørrebrød accompagnato da hummus di lenticchie, finocchio fondente e kiwi affumicato. Durante il weekend, potrete optare per il brunch completo.

June Collective

June Collective è un bistrot contemporaneo situato all’interno de La Forgiatura, nel Certosa District. Fondato dall’indiana Mythila Shilke e dalla lettone Ilze Sire, offre una cucina leggera e stagionale con influenze internazionali.

Lost Café

Loste Café si trova nella zona Risorgimento e si propone di elevare il concetto di “bar all’italiana”. Il locale vanta una vasta selezione di caffè preparati con diverse tecniche di estrazione e offre alcune delle migliori brioche lievitate di Milano. Merito di Stefano Ferraro, ex capo pasticcere del rinomato ristorante Noma di Copenaghen. Potrai optare per brioche ripiene di prosciutto e taleggio o speck e mostarda per un’ottima colazione salata a Milano.

Mezè

Sempre nella zona Risorgimento, Mezè ti permette di scoprire una tradizione culinaria libanese, unendo ricette casalinghe e street food. Durante il weekend, lo chef Maradona Youssef prepara una colazione dolce e salata, inclusi uova in diverse varianti come all’occhio di bue con carne marinata, strapazzate con ricotta di yogurt e frittata con prezzemolo. Da provare anche l’hummus classico o alla barbabietola e formaggio halloumi con concomposta di pomodoro. Il tutto viene servito con il tipico pane basso saj, l’immancabile tè e limonata ai fiori d’arancio.

Maré Milano

Maré Milano ha portato la cucina romagnola in città dal 2021. Situato lungo i Navigli, questo ristorante offre una colazione che si trasforma in merenda nelle giornate primaverili. Per la tua colazione salata a Milano puoi gustare un croque madame alla francese o un toast con salmone, brie e rucola per una colazione ricca di carboidrati. Per un’opzione proteica, ci sono uova strapazzate da accompagnare con pancetta affumicata e pepe, uova di salmone ed erba cipollina o squacquerone e rucola.

Tone

A Città Studi. Fondata nel 2021, la panetteria Tone è il risultato della passione dei giovani fondatori per la panificazione in tutte le sue forme e lingue. Qui vengono preparati prodotti tradizionali ma si trae ispirazione anche dai ricettari del Nord Europa e della Georgia. Offrono una varietà di pizze in teglia, focacce farcite e lievitati alle spezie per la colazione.

Pandenus

Pandenus è una raffinata “caffetteria gastronomica” con diverse sedi a Milano. Il pane, incluso quello tradizionale alle noci, è il protagonista del menù. Durante la colazione, viene tagliato a fette e trasformato in toast con prosciutto e formaggio o accompagnato da uova in camicia. Offrono una vasta selezione di bevande, tra cui caffè specialty, spremute e infusi.