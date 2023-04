Salone del Mobile 2023: come arrivare, mappa e riduzioni

Tutto quello che devi sapere sul Salone del Mobile 2023. Come raggiungerlo, ottenere delle riduzioni e risparmiare tempo prezioso grazie alla sua mappa interattiva online.

Per il Salone del Mobile 2023 sono previste più di trecentomila persone e un incasso pari a duecentoventi milioni di euro. Numeri da capogiro per una delle più importanti esposizioni di arredo e design del mondo, che si terrà presso la Fiera di Rho a Milano dal 18 al 23 aprile dalle ore 9.30 alle 18.30. Continua a leggere l’articolo per scoprire come raggiungere l’evento, ottenere delle riduzioni e risparmiare tempo prezioso grazie alla sua mappa interattiva online!

Salone del Mobile 2023: come raggiungerlo

Il Salone del Mobile 2023, situato a Rho Fiera, è facilmente raggiungibile da Milano e dalle altre città italiane grazie alla sua vicinanza con aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade.

I milanesi possono raggiungere Rho in modo veloce prendendo la linea rossa M1 della metro in direzione Rho Fiera e acquistando un biglietto a tariffa extra-urbana.

possono raggiungere Rho in modo veloce prendendo la e acquistando un biglietto a tariffa extra-urbana. Per coloro che arrivano in treno , è consigliabile scendere alle stazioni di Milano Centrale, Milano Garibaldi o Milano Lambrate e poi prendere la metro verde M2 per passare alla linea rossa M1 , come già descritto. In alternativa, è possibile raggiungere direttamente la stazione Rho-Fiera con i treni regionali delle linee Torino-Novara-Milano, Varese-Milano, Domodossola-Milano, Arona-Milano e Luino-Milano oppure con il passante ferroviario delle linee S5, S6 o S11 partendo dalla stazione Milano Porta Garibaldi.

, è consigliabile scendere alle stazioni di e poi prendere la per passare alla , come già descritto. In alternativa, è possibile raggiungere direttamente la stazione Rho-Fiera con i oppure con il passante ferroviario delle partendo dalla stazione Milano Porta Garibaldi. Se si arriva in aereo , da Linate si può prendere il Linate Shuttle per Milano Duomo e poi la linea rossa M1 sempre in direzione Rho Fiera, mentre da Malpensa è possibile utilizzare il Malpensa Shuttle per raggiungere le stazioni di Milano Cadorna o Porta Garibaldi e poi prendere la metropolitana. Da Bergamo Orio al Serio , invece, è conveniente prendere l’ Airport Bus Express autostradale per il centro di Milano.

, da Linate si può prendere il e poi la sempre in direzione Rho Fiera, mentre da è possibile utilizzare il per raggiungere le stazioni di e poi prendere la metropolitana. Da Bergamo , invece, è conveniente prendere l’ autostradale per il centro di Milano. Per chi arriva in automobile, ci sono diverse autostrade per raggiungere Milano Rho Fiera: dalla A7 Genova, A1 Bologna e A4 Torino in direzione Milano, è consigliabile seguire la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscire a Fieramilano. Dalla A4 Venezia in direzione Milano, si può uscire a Pero-Fieramilano. Dalla A8 Varese e A9 Como in direzione Milano, invece, si può continuare dalla barriera di Milano Nord in direzione A4 Venezia e poi uscire a Fieramilano. Infine, se si parte da Milano città, si può prendere l’autostrada A8 Varese in direzione Varese-Como e uscire a Fieramilano.

Costo dei biglietti e possibili riduzioni

Il Salone del Mobile 2023 offre la possibilità di acquistare i biglietti in anticipo online per 40 euro, oppure in biglietteria durante l’evento per 50 euro. Un singolo biglietto consente di accedere alla Fiera una sola volta al giorno, ma è possibile accedere due volte nel corso della giornata. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 02 80898962 dalle 8:00 alle 20:00, tutti i giorni della settimana.

Sebbene non sia possibile entrare gratuitamente al Salone del Mobile 2023, ci sono varie opzioni di biglietti a prezzo ridotto disponibili. È possibile acquistare un pacchetto per più giorni, come un pass per tre giorni al costo di 70 euro (o 90 euro se acquistato in loco) o un pass per sei giorni al costo di 85 euro (o 103 euro se acquistato in loco). Gli studenti possono usufruire di uno sconto sul prezzo del biglietto, acquistandolo al costo di 30 euro presentando una tessera universitaria o un altro documento che attesti il loro status di studente. Inoltre, gli studenti possono accedere all’evento il venerdì 21, un giorno prima del pubblico generale.

La mappa interattiva del Salone del Mobile 2023

Al Salone del Mobile 2023 presso Rho Fiera di Milano ci saranno migliaia di esposizioni, per cui – nonostante gli sforzi degli organizzatori – sarà impossibile per un visitatore prestare attenzione a tutto quello a lui attorno. Detto ciò, potrebbe essere intelligente iniziare a farsi un’idea e selezionare il proprio percorso già prima di entrare. Pertanto ti consigliamo di andare sul sito web del Salone del Mobile 2023, dove avrai a disposizione una mappa interattiva che ti permetterà di avere una chiara panoramica dell’evento e poter così sfruttare meglio il tempo della propria visita, avendo bene in mente in anticipo le tappe prescelte.