FuoriSalone 2023: una breve guida degli eventi da non perdere

Il FuoriSalone, tra i più importanti eventi a Milano, torna finalmente in presenza insieme al Salone del Mobile, la più grande fiera europea dedicata al design e all’arredamento. L’edizione del FuoriSalone 2023 si terrà dal 17 al 23 aprile e prevede un calendario ricco di eventi, tra aperture speciali, mostre, percorsi immersivi e attività di ogni tipo. Ecco la nostra breve, ma ricca selezione!

FuoriSalone 2023: cosa vedere

Con il titolo “Laboratorio Futuro”, l’edizione 2023 del FuoriSalone affronterà i temi della progettazione sostenibile, dell’economia circolare, dell’innovazione nei materiali, della rigenerazione urbana e dell’intelligenza artificiale. Ci saranno dunque eventi da non perdere per tutta Milano, dal quartiere 5Vie a Tortona, da Brera a Isola, fino a Rho Fiera.

5Vie Design Week per il FuoriSalone 2023

La 5Vie Design Week 2023 prenderà il titolo di “Design for good“, promuovendo l’idea che il design possa essere utilizzato come strumento per il bene comune, favorendo le connessioni umane. Più precisamente, gli argomenti che verranno affrontati durante l’evento riguarderanno la spiritualità, il legame con la natura, il rapporto con la storia e la capacità di superare le barriere comunicative per trovare una lingua universale. Il design, dunque, ha il potenziale di superare le differenze culturali e sociali e di costruire ponti tra le persone, creando connessioni che vanno al di là dei confini territoriali e delle divisioni politiche. In un momento storico in cui le tensioni tra i popoli sembrano inarrestabili, questa prospettiva rappresenta un messaggio di speranza e di apertura al dialogo.

Secondo questa ottica si può far riferimento all’installazione “Human Mandala“, organizzata da 5Vie, attraverso la quale l’artista Sara Ricciardi si impegna a stupefare gli spettatori del FuoriSalone 2023 . Si tratta di un vero e proprio mandala umano composto da una serie di corpi reali posti in una formazione circolare a mandala. Ogni individuo apparirà senza vestiti, mostrandosi vulnerabile e connesso agli altri attraverso una rete di strutture simili a radici, come se fosse un organismo miceliare. Questa installazione, dalla grande impatto emotivo, invita gli osservatori a riflettere sui legami che ci uniscono tutti. Inoltre, la presenza di tredici altoparlanti circolari dolby surround emetterà un suono mistico, che contribuirà a creare un’atmosfera ascetica e contemplativa.

Zona Tortona

In via Tortona 31 si potrà ammirare il progetto “Terra“, realizzato in collaborazione con Studiopepe e con la partecipazione di oltre 80 brand partner. Il visitatore sarà accompagnato in un percorso di connessione con la terra, il quale avrà tra i suoi maggiori benefici un senso di comfort e relax. Insomma, uno spazio in cui la natura ispira la scelta dei colori e dei materiali, nonché un viaggio per riscoprire una relazione più reale con la nostra amata Terra.

Inoltre, questa zona, tra le altre cose, sarà sede anche dell’ottantesimo anniversario di Ikea, che per l’occasione proporrà la sua visione avanguardistica della casa con l’esposizione “Assembling The Future Together”, fornendo una sorprendente interpretazione circa le nuove esigenze dell’abitare.

Zona Brera

Tra i maggiori progetti si può citare “Dry Days, Tropical Nights” di gloTM in collaborazione con l’artista Agostino Iacurci. Si tratterà di un’enorme installazione in largo Treves, la quale si dà lo scopo di far riflettere lo spettatore su come potrebbe diventare il nostro pianeta, spingendolo a costruire un domani migliore attraverso la partecipazione di tutti.

Sempre in zona Brera all’interno del suggestivo Acquario Civico di Milano, il brand Stark con il progetto “Trame” per FuoriSalone 2023 gioca in maniera interattiva con il pubblico, attraverso una soluzione visuale altamente innovativa e partecipativa. In particolare, si tratta di un’opera dinamica che ritrae il paesaggio dell’incontro tra esseri viventi.

Zona Isola

Ad Isola saranno presenti oltre 25 luoghi con mostre ed eventi collettivi, i quali coinvolgeranno numerosi designer internazionali, studi di progettazione e artigiani. In particolare, il programma include sei mostre collettive che si concentrano su diversi temi, come arredi circolari e rigenerativi, design da collezione e nuovo artigianato, design tech e benessere.

Si può ricordare, ad esempio, la consueta mostra curata da Elle Decor Italia, intitolata “The Art of Light“, che si svolgerà a Palazzo Bovara, corso Venezia 51, in occasione del Salone del Mobile per il FuoriSalone 2023 di quest’anno.