Zona Lambrate Milano: cosa fare

Alcune delle migliori attività da fare a Lambrate a Milano, uno dei quartieri del capoluogo lombardo più dinamici e in continua evoluzione.

Oggi, grazie al recupero degli ex siti industriali, la zona di Lambrate a Milano sta vivendo una fase di rinnovamento che le sta conferendo una forte identità culturale. Questo quartiere, infatti, è riuscito a mantenere la propria autenticità e spontaneità, guardando al futuro con uno sguardo moderno e orientato alla crescita internazionale. Il risultato è un mix di idee innovative e di una mentalità aperta alle contaminazioni che stanno trasformando la zona di Lambrate a Milano in un’area dinamica e in continua evoluzione.

Cosa fare nella zona di Lambrate a Milano

Scienzaland

La mostra della scienza e delle illusioni è un’attrazione adatta per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Si trova a soli 10 minuti a piedi dalla fermata della metro di Lambrate allo Spazio Ventura ed è un’esperienza interattiva che offre l’opportunità di scoprire la scienza, la fisica, la biologia e la natura in un modo divertente e diverso dal solito. La filosofia alla base della mostra è il “learning by doing”, vale a dire imparare facendo e sperimentando praticamente, un metodo didattico ed educativo anglosassone ampiamente riconosciuto e utilizzato anche in teorie riabilitative del percorso psicoterapeutico.

Tutte le macchine interattive presenti nella mostra sono in realtà laboratori sperimentali che rispettano le indicazioni ministeriali e permettono alle persone di approfondire diverse materie come scienze, matematica, natura, biologia, musica, corpo umano, energia solare, elettricità e ottica. Durante la visita, bambini, ragazzi e adulti saranno coinvolti in sperimentazioni dal vivo nelle 40 stazioni interattive, le quali stimoleranno l’osservazione, l’ingegno e la capacità di mettersi in gioco, superando la timidezza di esporsi e puntando a pratiche di problem solving e cooperative learning.

Zero Gravity

Analogamente per far passare una bellissima e divertente giornata ai più piccoli, ma non solo, ideale è anche la palestra Zero Gravity, in via Peroni 48 a Lambrate a Milano, dove si possono trovare tappeti elastici, corsi di parkour, acrobatica e pole dance. Insomma il posto ideale per far giocare i più giovani, ma anche per liberarsi dalle preoccupazioni e dalle responsabilità quotidiane e per tornare a sentirsi bambini, divertendosi in uno dei modi più autentici.

Birrificio di Lambrate a Milano

Questa, invece, è una destinazione perfetta per gli adulti. Si tratta del birrificio artigianale più antico di Milano ed è un ottimo posto dove passare una serata piacevole con gli amici, gustando birre di alta qualità.

Il birrificio di Lambrate ha due sedi, entrambe nella zona di Lambrate: una in via Golgi e l’altra in via Adelchi. Fondato nel 1996 da tre soci, il birrificio ha iniziato producendo solo due tipi di birra con un piccolo impianto da 150 litri. Ora, il birrificio ha cinque soci e un ampio staff, e produce 6200 ettolitri di birra all’anno. Acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito sono gli ingredienti principali utilizzati dal birrificio Lambrate. Per loro, la ricerca, la cura e la scelta della materia prima sono fondamentali, perché ogni birra deve essere unica e avere il suo gusto e la sua personalità, in grado di offrire un’esperienza di degustazione sempre piacevole e mai eccessiva. Con la passione per la birra, il birrificio è sempre alla ricerca di ricette innovative, scoprendo nuove sfumature ed alchimie, a tal punto che il mastro birraio Paolo Brocca è stato nominato Birraio dell’Anno nel 2015.

The Sanctuary Experience

Parlando sempre di locali, The Sanctuary Experience Milano è un ristorante alla moda situato in un vecchio edificio dallo stile industriale, in via Saccardo 12 a Lambrate. Oltre ad offrire cibo e bevande, in questo scalo ferroviario riqualificato è possibile anche assistere a spettacoli ed animazioni di ogni tipo.

In particolare, tra cuscini posati per terra, grandi tavoli e amache, il cortile dell’ex Scalo Lambrate è stato rinnovato grazie alla collaborazione tra Associazione Formidabile, Municipio 3, The Sanctuary Eco Retreat di Roma e FS. Perfetto per creare una scenografia da urlo e per fare fotografie da pubblicare su Instagram, il locale propone cocktail signature, calici di vino, degustazioni di mezcal, tapas per l’aperitivo e, a cena o nel weekend a pranzo, piatti con un tocco esotico. Durante le serate, ci sono cartomanti e spettacoli con il fuoco. Inoltre, ospita eventi e mostre e offre spazi interni per il coworking.

ArtNoble gallery

Infine, molto interessante da visitare nella zona di Lambrate a Milano è anche una galleria d’arte contemporanea permanente chiamata ArtNoble, la quale si trova in via Ponte di Legno ed è aperta da circa due anni. La galleria è dedicata esclusivamente alla ricerca dei giovani artisti e il suo fondatore è il classe ’93 Matthew Noble, il quale ha iniziato a occuparsi di arte contemporanea a Londra nel 2018 con un progetto itinerante.

L’obiettivo è quindi quello di dare spazio ai nuovi linguaggi del contemporaneo, e il quartiere di Lambrate a Milano – in costante evoluzione – pare perfetto per questa rivoluzione culturale.