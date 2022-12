Quartieri di Milano: quanti e quali sono

La città di Milano ospita ben ottantotto quartieri. Quali sono?

Milano è una città molto grande e per questo è stata suddivisa in nove zone. In totale ci sono ottantotto quartieri che si dividono in grandi, medi e piccoli.

Quartieri di Milano: le nove zone della città

La città di Milano è molto grande e alle volte può sembrare caotica.

In realtà offre una vasta scelta di proposte sia per i lavoratori che per gli studenti. Il capoluogo lombardo è suddiviso in 9 zone: zona 1-Centro Storico, zona 2-V.le Monza,Centrale, Repubblica, zona 3-Lambrate, Città studi, Piola, zona 4-P.ta vittoria, Corsica, Forlanini, Mecenate, zona 5-Porta Romana, Ticinese, Corvetto, Ripamonti, zona 6-P.ta Genova, Navigli, Barona, zona 7- Gallaratese, S.Siro, Forze Armate, De Angeli, zona 8-Sempione, Certosa, Roserio, zona 9-Affori, Bicocca, Bovisa.

Quartieri di Milano: l’elenco completo