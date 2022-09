Piscine Milano, costi triplicati: nuove regole e nuovi orari

Rincari energetici del 182%. Possibile un aumento delle tariffe per la stagione 2023/2024

Costi triplicati per gli impianti sportivi di Milanosport. I rincari dei prezzi di energia elettrica e gas colpiscono soprattutto le piscine.

Nuove regole piscine Milano: i costi

Il Comune sta valutando di posticipare di qualche ora, magari dalle 7 alle 14, l’apertura di alcuni impianti.

Martina Riva, assessore allo Sport, ha segnalato su Instagram come l’emergenza energetica stia colpendo gli impianti sportivi comunali: “Noi abbiamo tagliato i consumi per quanto possibile (-10% sull’energia e -13% sul gas, rispetto al 2019), ma il dato finale sui costi è inesorabile. In pratica, se nel primo semestre del 2019 Milanosport aveva speso circa 635.000 euro di energia elettrica e circa 570.000 euro di gas, oggi la spesa sale a 1.118.000 euro di energia elettrica e ben 1.680.000 euro di gas.

Solo di gas parliamo di più di un milione di euro in più”.

Nuove regole piscine Milano: orari e tariffe

Nel primo semestre del 2022 l’impianto più costoso è stato il Saini: 368 mila euro a fronte dei 121 mila euro del 2019.

Come si riducono le spese energetiche nelle strutture comunali? Rivaipotizza un taglio degli orari: “Milanosport, pur mantenendo invariati i livelli di servizio, sta continuando nella sua opera strutturale di efficientamento energetico.

Stiamo valutando una variazione negli orari di apertura di alcuni impianti. Alcuni impianti potrebbero aprire dopo la mattina. Invece che alle 7, qualche ora dopo, spostando l’utenza della mattina tra le 14 e le 16, in modo tale da riuscire a tenere il riscaldamento dell’acqua più basso per più tempo. Lo potremo fare più agevolmente anche grazie al telecontrollo da remoto”.

Per il momento si esclude l’idea di chiudere del tutto alcuni impianti per risparmiare energia.

Resta sul tavolo l’ipotesi di un aumento delle tariffe relative alla prossima stagione, la 2023/2024. Quest’anno si confermano le tariffe già presentate per stagione 2022/2023.

LEGGI ANCHE: Il parco di Milano dove fare lezioni di yoga gratuite: gli appuntamenti