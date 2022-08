Dove lasciare gli animali quando si va in vacanza? Le offerte di Milano

Dove lasciare gli animali quando si va in vacanza? Milano aumenta l'offerta di soluzioni per gli amici a quattro zampe

Le vacanze estive sono alle porte, è tempo di partire. Dove lascio il mio animale domestico? Le proposte del capoluogo lombardo.

I migliori hotel per cani a Milano

Milano presenta numerose soluzioni con alternative più o meno economiche per andare incontro alle esigenze di animali e proprietari.

In via Sannio 18, ad esempio, è situata la Maison Sissy di Denny Maddem: un hotel 5 stelle di lusso che accetta solo cani di piccola e media taglia (fino a 23 chili). Qui, i vostri cani dormiranno al chiuso, inoltre, sono disponibili salottini arredati con divani in tessuto antibatterico, ciotole placcate d’oro, muretti bassi di cristallo e televisione accesa tutto il giorno per riproporre il più possibile l’ambiente domestico.

Raffaele Calegari, manager director dell’hotel, ha chiarito: “Abbiamo un impianto di webcam di ultima generazione, un dispositivo attivo 24 ore per consentire ai familiari dell’animale di monitorare a distanza il cane attraverso una app“.

Il programma di giornata prevede attività di socializzazione e gioco, quattro passeggiate, un tapis roulant per far sgambare i cani e due pappe al giorno.

Il prezzo parte da 35 euro al giorno e varia in base alle taglie.

Qualora voleste far vivere una vera vacanza al vostro cane e farlo evadere dalla monotonia cittadina allora dovete recarvi da Midogs a Gropello Cairoli, nella pensione di Marco Ferrarotto. Questa cascina nel Pavese punta tanto sulla natura. I cani potranno giocare in 13mila metri quadrati di bosco recintato e ovviamente saranno tenuti sempre sotto controllo. Di notte, invece, potranno dormire assieme al personale in stanze climatizzate e dentro cucce in memory foam.

Il proprietario spiega: “Provvediamo anche alla toelettatura così restituiamo al proprietario il cane pulito e ordinato. Per quanto riguarda i gatti facciamo servizio a domicilio, così come per gli altri animali: dai rettili ai coniglietti, anche se il nostro focus è principalmente sui cani”.

Il prezzo per la pensione parte da 30 euro al giorno.

Hotel per cani e gatti a Milano

In via privata Cascia è situato il più rinomato hotel per gatti, il Cat suite hotel, una struttura che consente ai gatti di stare in piena libertà, senza essere chiusi in gabbia. Il gatto prima di essere inserito nel gruppo viene messo in una suite con tiragraffi e giochi per ambientarsi. Successivamente, viene inserito assieme agli altri, libero di girare nel loft su due piani e sulla terrazza con rete di protezione che garantisce sicurezza. Alessia Bevilacqua, proprietaria dell’hotel, garantisce: “Per i proprietari che sentono la mancanza dei loro amici pelosi, mandiamo fotografie e video un paio di volte a settimana“.

Il costo per la pensione è di 24 euro al giorno.

In via Soderini 9 c’è La casa del gatto, un albergo con tutti i comfort: dal servizio in camera all’aria condizionata, dagli spazi per il relax alla musicoterapia. I gatti non sono liberi: ognuno ha la sua camera con morbide cucce, casette in cui nascondersi e mensole su cui arrampicarsi. Anche qui i proprietari possono scaricare una app collegata a una webcam per seguire il gatto in qualunque momento.

Hotel per cani a Milano: i siti online

Alcuni siti online offrono un networking mirato fra pet sitter e proprietari di animali da lasciare in custodia. Su Animalin.com si inserisce nell’opzione ‘cercare un pet sitter’ il periodo in cui si ha bisogno, l’indirizzo di casa e il tipo di animale e si procede con la ricerca. Successivamente verranno mostrate come opzioni i pet sitter più vicini all’indirizzo indicato, con una descrizione dettagliata: nome e cognome, età, interessi, dove vive e la presentazione dei suoi animali. Alcuni hanno anche un punteggio assegnato dopo la custodia dell’animale.

Dopo aver selezionato il pet sitter viene organizzato un incontro conoscitivo per valutare l’idoneità per la futura accoglienza. È possibile scegliere se portare l’animale a casa della famiglia ospitante oppure consegnare le chiavi di casa per le visite domicilio. Il pet sitter si prenderà cura di tutti gli animali: serpenti, iguane, roditori, furetti, cavalli, uccelli, pesci, tartarughe e addirittura galline. Holidog.com funziona nello stesso modo e in aggiunta, nella ricerca, mostra la tariffa giornaliera proposta dai pet sitter. Rover.com, invece, mette a disposizione pet sitter solo per cani e gatti.

