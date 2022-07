Street food ecologici in Duomo: in arrivo 50 nuove autorizzazioni

Il Comune approva le linee guida per il bando che varrà 5 anni

Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per il rilascio dei permessi, validi cinque anni, a venditori itineranti.

Street food ecologici in Duomo: i requisiti

Il Comune si prepara a rilasciare nuovi permessi per 50 punti street food in centro a Milano, a patto che siano amici dell’ambiente.

Per ottenere i permessi i mezzi dovranno essere lunghi al massimo 3,6 metri, funzionanti con motore elettrico o con pedalata semplice o assistita e dotati di “un’estetica compatibile con il contesto urbano“.

Street food ecologici in Duomo: gli alimenti

Quanto agli alimenti, è ammessa la vendita solo di prodotti alimentari idonei al consumo immediato. Privilegiati i truck con prodotti della tradizione e della cultura italiana, lombarda e milanese e, in particolare, prodotti e materie prime DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (specialità tradizionale garantita) e PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali).

Street food ecologici in Duomo: necessario corrispondere un canone annuo per l’occupazione di suolo

Le domande di partecipazione saranno valutate in base alla qualità dei progetti: si terrà in considerazione, ad esempio, della originalità dei prodotti venduti, dei servizi complementari offerti, delle iniziative di economia circolare e di lotta allo spreco, della ecosostenibilità del mezzo utilizzato, delle professionalità acquisite nel campo delle tecnologie alimentari.

Gli operatori selezionati dovranno pagare un canone annuale permanente per l’occupazione di suolo.

