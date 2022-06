A Milano sbarca El&n cafè, il locale più instagrammabile del mondo

Il celebre locale londinese arriva per la prima volta in Italia e sceglie piazzetta del Liberty come sede

All’interno della famosa Liberty Tower apre la prima house italiana di EL&N, il celebre locale nato nel 2017 da un’idea di Alexandra Miller.

El&n cafè Milano: la location

Il locale si trova in pieno centro città: una grande novità per la città di Milano; un luogo unico, tutto da fotografare e ‘instagrammare’.

L’arredamento è interamente rosa, il design moderno ed elegante e le pareti floreali. I clienti sono accolti da led luminosi con le scritte e, ovviamente, non può mancare l’iconica parete con le ali da angelo.

El&n cafè Milano: “mangiare, vivere e nutrire”

È aperto ogni giorno dalle 8 alle 22. All’El&n cafè, oltre a fare colazione, è possibile gustarsi pranzi healthy e cene gustose. Su Instagram conta già 600mila follower.

Sul sito l’azienda rende noto: “EL&N sta per mangiare, vivere e nutrire. Tutto ciò che creiamo è influenzato da questi 3 punti di riferimento: l’offerta di cibo e bevande più deliziosa in un ambiente straordinario, prodotti per vivere una vita elegante e un’etica positiva per nutrire la vostra anima”.

El&n cafè Milano: il menù

Il menù offre anche proposte per vegetariani, vegani e celiaci.

Nel menù emergono i popolarissimi “lattes”, bevande a base di latte (anche vegetale) e caffe o matcha e le colazioni con pancakes, cioccolate con marshmallow, french toasts e molto altro. Per pranzo e cena sono disponibili piatti mediterranei e di cucina internazionali.

La particolarità? Non si vendono alcolici. I cocktail sono sostituiti dai mocktail, un’alternativa salutare e colorata dei tradizionali drink, dallo Spritz al Mojito.

LEGGI ANCHE: A Milano apre Coraje, il nuovo ristorante della moglie di Lautaro Martinez