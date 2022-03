Filippo Bosio: “Viste le mie origini austro-venete ho deciso di aprire una sprizteria a Milano"

In porta Venezia, nel quartiere rainbow di Milano, ha aperto Orange spritz bar, la prima spritzeria in città.

La prima spritzeria di Milano in via Tadino 4

Perché limitarsi al solito Aperol Spritz quando è possibile provarne ben 16 tipi diversi? Il consiglio a tutti gli appassionati è quello di non aspettare un secondo di più e correre nel nuovo locale in via Tadino 4.

Il proprietario, Filippo Bosio, afferma: “L’idea di aprire la sprizteria è nata durante il lockdown dalla voglia di fare di una passione un lavoro, viste le mie origini austro-venete”.

La prima spritzeria di Milano: la lista

Apprezzato da clienti di tutte le età, l’Orange spritz bar propone i suoi gustosi drink in due versioni: quella piccola da 250 ml a 3,50 euro e quella da 500 ml a 5 euro.

La famosa lista degli spritz:

Il Classico – Aperol, prosecco, soda, fettina di arancia Il Rosso – Campari, prosecco, soda, fettina di arancia Il Veneziano – Select, prosecco, soda, oliva Milano – Cynar, prosecco, soda, peel di limone Ugo – liquore ai fiori di sambuco, prosecco, soda, foglie di menta Arlecchino – Aperol, Campari, prosecco, soda, fettina di arancia Il Pirlo – vino bianco, Campari, soda, fettina di arancia L’Originale – vino bianco, soda, fettina di limone Bormio – Braulio, prosecco, soda, fettina di arancia Mela Godo – liquore alla mela, prosecco, soda, fettina di mela Royale – Crème de cassis, prosecco, soda, peel di limone Greeeen – P31, prosecco, soda, rosmarino Laguna Blu – Curaçao, prosecco, succo di limone, soda, fettina di arancia Bianco Vero – Martini Bianco, prosecco, soda, spicchio di lime Pinky – liquore al passion fruit, prosecco, soda al pompelmo rosa China Mon Ampur– China Martini, prosecco, soda, fettina di arancia

La prima spritzeria di Milano: la novità del venerdì

Il locale, sui toni dell’arancione e del nero, si ispira alle discoteche anni Ottanta. Il pezzo forte? Il particolarissimo soffitto, fatto di bicchieri di spritz al contrario. Gli spritz possono essere accompagnati con pizza, maxitoast e piadine.

Ogni venerdì ci sarà una special edition, ovvero la possibilità di sperimentare nuove combinazioni con differenti liquori: venerdì 1° aprile sarà la volta di ‘Costa Smeralda’, un omaggio alla Sardegna con mirto rosso Silvio Carta, guarnito con bacche di mirto.

Nella serata di sabato, invece, il locale si trasforma in un disco bar, dove è possibile cantare tutti i classici della musica anni 60-70-80 in buona compagnia.

