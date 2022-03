Da Orange Spritz Bar, spritz a partire da 3,50 euro: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova location

Nel centro dei quartieri più cool di Milano ha aperto l’Orange Spritz Bar, la spritzeria che offre 16 diversi tipologie di spritz in vari formati, abbinando i liquori classici con le bollicine del prosecco, rigorosamente alla spina come previsto dalla tradizione.

Orange Spirtz Bar Milano: “Vino, liquori e topping di prima qualità”

Orange, situato in via Tadino 4, nasce da un’idea di Filippo Bosio e Marina de Bertoldi. Come spiega il CEO:

“Un locale che si sviluppa in profondità, dominato da una vetrata circondata da led arancioni che fa da contraltare a un bancone stile anni ’80.

Un soffitto cosparso di piccole lampade rossastre che ricordano la forma del bicchiere che si usa per lo spritz.

Vino, liquori e topping di prima qualità”.

Orange Spirtz Bar Milano: la varietà

Ogni spirtz viene creato a regola d’arte e arricchito da guarnizioni particolari e da diversi gusti di soda, come ad esempio il Laguna Blu con il curaçao, il Pinky con il liquore al passion fruit, il Milano con il cynar, il China Mon Amour con la china martini. È possibile ordinare lo spritz in formati differenti, a partire da 3,50 euro.

Orange Spirtz Bar Milano: menù e orari

Disponibili anche i cocktail tradizionali. Chiunque acquisti un drink da asporto e riporti il bicchiere al bacone avrà diritto a uno sconto sulla consumazione successiva. Inoltre, il menù offre piadine, toast e pizze cucinate su pietra refrattaria nel forno.

Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 2.00, l’Orange di Milano non vede l’ora di fidelizzare gli amanti dello spritz, e non solo.

