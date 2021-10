Il poke per eccellenza apre in via Luciano Manara 5 a Milano

I Love Poke, numero uno in Italia, apre il suo 65esimo negozio: solo nel capoluogo lombardo sono presenti 13 punti vendita.

I Love Poke Milano: l’inaugurazione

Nella giornata di giovedì 7 ottobre è stato inaugurato il nuovissimo store che presenterà le sue bowl tutte da personalizzare con pesce fresco e ingredienti esotici.

Vi aspetta tutti i giorni dalle ore 11:30 fino alle 23.00 con orario continuato in via Luciano Manara 5.

I Love Poke Milano: gli ingredienti

La Poke Bowl è un piatto hawaiano a base di pesce crudo, ideale per la pausa pranzo o una “cena al volo”. Il mix di sapori e consistenze deliziose stupirà tutti i palati, lasciandovi a bocca aperta. Via libera all’immaginazione: salmone, polpo, tonno, riso, verdure o frutta, sarete voi i creatori della Ciotola (Bowl).

La prima pokeria d’Italia aprì a Milano nell’ottobre 2017, grazie a una giovane coppia di imprenditori che, dopo una vacanza in California nel 2016, decise di portare la tradizione hawaiana nella nostra penisola.

I Love Poke Milano: i due precursori

I due imprenditori, compagni di vita, si chiamano Rana Edwards e Michael Nazir Lewis. Lei, newyorkese, laureata in Farmacologia, un Dottorato in Chimica Farmaceutica e un Master in Nutrizione ad Harvard, si stabilì a Milano per conseguire un dottorato di ricerca in Nanobiomed e conobbe Michael, milanese, figlio di ristoratori, laureato in Economia a Londra.

