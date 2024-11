La stagione teatrale 2024-2025 di Erbamil promuove l'incontro tra generazioni e culture.

Un progetto per la comunità

Il progetto ‘Per un teatro di comunità’ si propone di trasformare il teatro in un luogo di incontro e scambio culturale. Situato a Ponteranica, il teatro Erbamil diventa un palcoscenico dove cittadini, allievi e appassionati possono unirsi per vivere esperienze artistiche condivise. L’iniziativa mira a creare una comunità attorno al teatro, coinvolgendo attivamente i giovani e promuovendo la loro partecipazione come autori e interpreti.

Un cartellone ricco di novità

La stagione 2024-2025 si presenta con un cartellone variegato, composto da dieci titoli che spaziano da novembre ad aprile. Si inizia il 16 novembre con ‘Estate di una notte di mezzo sogno’, un’opera di giovani autori che ha già riscosso premi e riconoscimenti. Questo spettacolo segna l’apertura di una stagione che promette di essere ricca di emozioni e riflessioni. Il 7 dicembre, Rita Pelusio torna con ‘Eva, diario di una costola 2.0’, un monologo che affronta la condizione femminile con ironia e profondità.

Tematiche attuali e coinvolgenti

Il cartellone non si limita a presentare opere di intrattenimento, ma affronta anche tematiche sociali urgenti. Il 25 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, sarà presentato ‘Wolfszeit – Il tempo dei lupi’, un’opera che esplora il passato ideologico di una donna. Inoltre, il 22 febbraio, Annagaia Marchioro porterà sul palco il suo monologo satirico ‘Pour Parler’, invitando il pubblico a riflettere sull’uso delle parole nel linguaggio quotidiano. Questi eventi dimostrano l’impegno del teatro nel trattare argomenti rilevanti e stimolanti, creando un dialogo tra le generazioni.

Un teatro per tutti

La stagione teatrale di Erbamil è pensata per attrarre un pubblico variegato, dai giovani agli adulti, con spettacoli che spaziano dalla comicità all’approfondimento sociale. L’obiettivo è quello di rendere il teatro accessibile e coinvolgente per tutti, promuovendo un ambiente di apprendimento e crescita culturale. I biglietti, a prezzi contenuti, possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del teatro, rendendo l’esperienza teatrale alla portata di tutti.