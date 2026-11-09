Il Prefetto Sgaraglia ha emanato disposizioni speciali per la gara Olimpia Milano‑Stella Rossa Belgrado, limitando la vendita dei biglietti ai residenti italiani e prevedendo eccezioni precise.

Il prossimo match tra Olimpia Milano e Stella Rossa Belgrado, previsto per martedì 17 novembre 2026 al Unipol Forum di Assago, è stato al centro di una decisione amministrativa che interessa direttamente la vendita dei biglietti. Il Prefetto Claudio Sgaraglia, in conformità con le indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 novembre 2026, ha ritenuto necessario intervenire per garantire ordine, sicurezza e incolumità del pubblico.

L’intervento è stato voluto a seguito di un approfondito confronto con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a una valutazione dei rischi tipici di eventi sportivi di rilevanza internazionale. Il provvedimento, datato 6 novembre 2026, prevede restrizioni concrete sulla commercializzazione dei tagliandi, con l’obiettivo di semplificare i controlli di accesso e ridurre potenziali criticità legate a flussi di spettatori non residenti.

Vincoli sulla vendita dei biglietti per la partita di Assago

Secondo quanto stabilito dal decreto prefettizio, tutti i settori dell’Unipol Forum saranno accessibili esclusivamente tramite biglietti acquistati da persone che hanno la residenza in Italia. La misura riguarda sia i posti a sedere tradizionali sia le aree premium, con l’unica eccezione per i cittadini non residenti che ricevono un’autorizzazione specifica. L’intento è quello di rendere più agevole la verifica dell’identità al momento dell’ingresso, limitando le possibilità di frodi nella vendita o di ingresso non autorizzato.

Il provvedimento ha anche un impatto sul mercato secondario dei biglietti: i rivenditori online dovranno introdurre un filtro basato sul codice fiscale italiano per completare la transazione. Questa novità, sebbene possa limitare la libertà di scelta per alcuni fan internazionali, è considerata un strumento di prevenzione efficace per gestire grandi affluenze in contesti ad alta visibilità mediática.

Eccezioni per i tifosi stranieri e ruolo delle autorità

Per i tifosi residenti fuori dall’Italia, la normativa prevede una strada alternativa, ma solo se la Società Olimpia Milano indica esplicitamente il nome del richiedente in accordo con l’Autorità di Pubblica Sicurezza e con la società di ticketing incaricata. In pratica, ogni richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione formale dell’organizzazione sportiva, che conferma la legittimità del viaggio e la necessità di garantire la presenza del tifoso al match. Questo meccanismo assicura che solo gli stranieri con un reale legame sportivo o professionale partecipino all’evento, evitando ingressi casuali o potenzialmente pericolosi.

Procedura di acquisto per i residenti fuori Italia

Chi vive all’estero e desidera assistere alla partita deve quindi seguire una procedura articolata: prima di tutto, occorre ottenere dal club una autorizzazione scritta che attesti l’intenzione di partecipare. Tale documento viene poi trasmesso al servizio di ticketing, che provvede a verificare l’identità dell’acquirente e a collegare il biglietto al suo profilo anagrafico italiano, se presente. Solo dopo questa verifica il sistema consente l’emissione del tagliando, che verrà riconosciuto al varco di ingresso grazie a un codice QR associato al documento di identità.

Il coinvolgimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è fondamentale per mantenere un livello di controllo conforme alle direttive nazionali sulla sicurezza degli eventi sportivi. L’operazione, sebbene più complessa rispetto alla vendita tradizionale, punta a salvaguardare la tranquillità sia dei fan italiani sia di quelli stranieri, riducendo al minimo rischi di infiltrazioni o di comportamenti antisociali durante la manifestazione.