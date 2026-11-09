Il Lecco impatta 1-1 contro l'Alcione: errore in difesa e molte occasioni non sfruttate caratterizzano la gara al Rigamonti-Ceppi.

Al Rigamonti-Ceppi il confronto tra Lecco e Alcione Milano si chiude sullo 1-1, risultato che lascia i padroni di casa con un senso di occasioni perdute. La squadra di mister Federico Valente costruisce molto in termini di possesso e conclusioni, ma paga una grave disattenzione sul gol ospite e la scarsa efficacia sotto porta.

La partita è stata decisa da due episodi chiave: al 41′ del primo tempo Galli approfitta di un errore in uscita di Comi e porta l’Alcione in vantaggio; al 9′ della ripresa Manetti sfrutta un’uscita incerta di Raffaelli su punizione di Metlika e ristabilisce il pareggio. Nel mezzo, prevalgono i tentativi del Lecco e una grande parata di Dalmasso che mantiene il risultato in equilibrio.

Fasi salienti del primo tempo e il gol ospite

Il Lecco parte con intensità, cercando di imporre il ritmo con gioco sulle fasce e costruzioni centralizzate. Nei primi minuti sono i blucelesti a creare pericoli: corner, incursioni e una conclusione che obbliga Raffaelli all’intervento. Nonostante il predominio territoriale, la squadra fatica a trasformare il possesso in tiri realmente pericolosi fino a quando non si verificano gli episodi decisivi.

Al 41′ arriva il momento che cambia la prima frazione: un’uscita difensiva gestita male da Comi regala palla a Galli, che non perdona e insacca. Il gol nasce da un errore nella gestione del passaggio di costruzione, sottolineando il rischio connesso alla volontà di costruire dal basso. Prima della rete gli ospiti si erano comunque resi pericolosi in alcune ripartenze, ma il vantaggio assume grande peso proprio per la modalità con cui è maturato.

Situazione di squadra e numeri della prima parte

Durante i primi 45 minuti il Lecco ha mostrato dinamicità su alcuni elementi come Manetti e Urso, mentre la retroguardia, giovane e propositiva, ha dimostrato coraggio ma anche esposizione in alcune situazioni. Il dato che colpisce è il rapporto tra posesso e concretezza: molti passaggi culminati in azioni pericolose, poche conclusioni efficaci nello specchio e, soprattutto, un episodio individuale che ha indebolito il risultato.

Ripresa: immediata reazione e cambi decisivi

La ripresa inizia con il Lecco deciso a ribaltare il punteggio: nei primi minuti emergono due occasioni clamorose respinte dall’imprecisione sottoporta. Poi, al 9′, una punizione di Metlika pesca l’area avversaria, Raffaelli smanaccia in modo non pulito e Manetti è pronto ad approfittarne. Il pareggio è il frutto di una pressione continua e di una migliore gestione delle palle inattive da parte dei blucelesti.

Il tecnico Valente opera cambi mirati per mantenere intensità e freschezza: entrano Fasan, Casarotto e Litti mentre l’Alcione risponde con Lanzi e Marconi. Nei minuti successivi il match si equilibra tra tiri dalla distanza e tentativi ospiti di ripartire; su uno di questi, al 28′ della ripresa, Pitou trova spazio ma Dalmasso compie una parata decisiva deviando in angolo e preservando l’1-1.

Gli episodi finali e le decisioni arbitrali

Nel finale cresce la tensione: il Lecco chiede un intervento del VAR su un possibile fallo in area, la revisione non modifica la decisione e la proteste rimangono senza effetto. Ammonizioni, cambi nell’ultimo quarto d’ora e una serie di tentativi non finalizzati caratterizzano gli ultimi minuti; la squadra di casa continua a premere ma non riesce a incidere con la precisione necessaria per trovare il gol del sorpasso.

Il fischio finale sancisce il pareggio: un punto guadagnato che però lascia la sensazione di poter ottenere di più, data la mole di gioco prodotta e le numerose opportunità create. Vanno sottolineati il lavoro offensivo della squadra, l’apporto dei cambi e l’intervento decisivo di Dalmasso, così come l’errore che ha permesso a Galli di sbloccare la partita.

La partita conferma alcuni elementi noti del percorso di Valente: una squadra costruita quasi da zero che mostra idee e progressi, ma che necessita ancora di maggiore concretezza negli ultimi metri e di una gestione più attenta dei momenti critici per evitare episodi determinanti. Il 1-1 racconta dunque di un Lecco vivace e propositivo, capace di reagire ma ancora vulnerabile in fase difensiva ed impreciso quando serve finalizzare le azioni.

ARBITRO: Leonardo Buzzone. SPETTATORI: 2.354 (949 i paganti). Il risultato finale, Lecco 1-1 Alcione Milano, lascia spunti per il futuro e qualche rimpianto per una squadra che ha avuto più di un’occasione per centrare l’intera posta in palio.