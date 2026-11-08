Il giovane club milanese Alcione Milano ha costituito un organico esperto per supportare la squadra fin dal primo giorno.

Il 4 novembre 2026 segna la nascita di Alcione Milano, una realtà calcistica che ha scelto fin da subito di puntare su una struttura organizzativa solida. Per un club appena avviato, la presenza di figure qualificate è fondamentale: dal recupero fisico alla preparazione atletica, fino alla logistica quotidiana.

In un mercato dove il talento è spesso premiato, l’efficacia del backroom staff può fare la differenza tra una stagione di lotta e una di consolidamento. Per questo motivo, Alcione Milano ha selezionato professionisti con esperienza, assegnando a ciascuno un ruolo ben definito all’interno del team tecnico.

Il dipartimento medico e di riabilitazione

Emanuele Bovino – Responsabile recupero infortuni

Emanuele Bovino guida il reparto dedicato al recupero infortuni. Il suo compito è coordinare i protocolli di riabilitazione, valutare le condizioni fisiche dei giocatori e garantire un ritorno in campo sicuro e rapido. La sua esperienza nella gestione di infortuni muscolari è una risorsa chiave per la squadra.

Nicolas Buoncristiano – Fisioterapista

Come fisioterapista, Nicolas Buoncristiano lavora a stretto contatto con gli atleti per prevenire lesioni e ottimizzare il loro benessere fisico quotidiano. Egli applica tecniche di terapia manuale e programmi di stretching mirati, contribuendo a mantenere alta la capacità di rendimento della rosa.

Davide Marchetto – Fisioterapista

Accanto a Buoncristiano, Davide Marchetto svolge il ruolo di fisioterapista specializzato nella riabilitazione post-operatoria. La sua presenza garantisce un supporto continuo durante le fasi di recupero più complesse, permettendo ai giocatori di tornare al massimo livello di forma nel minor tempo possibile.

Il comparto tecnico e gestionale

Simon Carello – Preparatore portieri

Simon Carello è il preparatore portieri della squadra. Il suo lavoro consiste nell’elaborare esercitazioni specifiche per i custodi, migliorare i riflessi, la lettura del gioco e la gestione dei cross. Grazie al suo approccio metodico, i portieri di Alcione Milano hanno a disposizione strumenti di crescita personalizzati.

Federico Carmignani – Preparatore atletico

Il preparatore atletico Federico Carmignani si occupa della condizione fisica generale dei calciatori. Attraverso programmi di resistenza, velocità e forza, struttura allenamenti che mirano a migliorare la capacità aerobica e la resistenza muscolare, elementi indispensabili per affrontare le sfide di una stagione competitiva.

Mouhamed Coly – Magazziniere

Il ruolo di magazziniere è ricoperto da Mouhamed Coly, responsabile della gestione di attrezzature, materiale sportivo e forniture tecniche. La sua organizzazione garantisce che tutti gli elementi necessari agli allenamenti siano disponibili al momento giusto, contribuendo al flusso operativo senza intoppi.

Stefano Frontini – Team manager

Infine, Stefano Frontini ricopre la carica di team manager. Coordina le attività quotidiane, gestisce i rapporti con gli sponsor e supervisiona la logistica delle trasferte. La sua capacità di leadership assicura che l’intera struttura lavori in sinergia per perseguire gli obiettivi sportivi.