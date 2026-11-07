Scopri chi guida la Serie C, le squadre pronte alla promozione e chi rischia la retrocessione nella classifica attuale

La Serie C sta vivendo una stagione ricca di colpi di scena, con il cambio di passo tra le formazioni che lottano per la promozione e quelle che cercano di evitare la zona retrocessione. La classifica attuale, aggiornata dopo la tredicesima giornata, mostra un gruppo di squadre che hanno dimostrato costanza e capacità offensiva, mentre altre si trovano a fronteggiare difficoltà difensive e risultati altalenanti. Analizzando i dati, è possibile individuare i protagonisti della lotta al vertice, i contendenti al salto di categoria e i club che rischiano di scendere nella zona bassa della classifica.

Classifica generale: i primi posti

Al comando troviamo Cittadella, che ha totalizzato 30 punti in 12 partite, con dieci vittorie e due pareggi, dimostrando una solidità difensiva di soli sei gol subiti. A distanza stretta, Union Brescia raccoglie 28 punti in 13 gare, grazie a otto vittorie, quattro pareggi e un solo risultato negativo. Trento e Arzignano si alternano al terzo e quarto posto con 24 e 21 punti rispettivamente, entrambi con un discreto bilancio di reti segnate (17 per Trento, 19 per Arzignano) rispetto a quelle subite. Ospitaletto completa il top cinque con 19 punti, dimostrando che la lotta per la promozione è centinaia di metri dal risultato finale.

Cittadella leader incontrastato

Con una media di 2,5 punti a partita, il cervello tattico di Cittadella ha costruito una difesa quasi impenetrabile, concedendo soltanto sei gol nelle dodici uscite. La capacità di mantenere la porta chiusa ha permesso al club di capitalizzare sui pochi momenti offensivi, totalizzando 19 reti. Il risultato è una squadra che, fin da ora, appare pronta a difendere la vetta in ogni confronto.

Union Brescia, Trento e Arzignano in corsa

Union Brescia, grazie a una differenza reti di +15 (26 segnate, 11 concesse), è il vero challenger della classifica. Il Trento, con un bilancio identico di 17 reti per e 6 subite, ha dimostrato una continuità che lo pone in una posizione di vantaggio per le prossime sfide. Arzignano, pur avendo subito più gol (15), compensa con una produzione offensiva di 19 reti, mantenendo la speranza di scalare la classifica nelle prossime giornate.

Le sfide per la promozione: chi può salire

Nel mezzo della classifica, diverse formazioni hanno accumulato tra 18 e 24 punti, un intervallo che permette di contestare seriamente la promozione nelle ultime tre-quattro giornate. Squadre come Alcione (18 punti, 13 partite), Lecco (17 punti) e AlbinoLeffe (17 punti) hanno una differenza reti positiva e un numero di partite ancora sufficienti per trasformare un eventuale turnaround in punti decisivi. Anche Perugia (17 punti) e Monterosi (17 punti) mostrano una crescita costante, potendo puntare su una spinta finale per entrare nella zona promozionale.

Prospettive per le squadre a metà classifica

Al di là dei leader, i club che occupano la zona compresa tra il quindicesimo e il ventunesimo posto sembrano avere ancora margine di miglioramento. Spezia, con 35 punti in 13 partite, ha dimostrato un ritmo vincente, ma la concorrenza è agguerrita. Ravenna (26 punti) e Reggiana (20 punti) stanno cercando di mantenere la media di punti necessaria per aspirare a uno dei posti di promozione diretta. La capacità di chiudere le partite con un vantaggio di uno o due gol sarà determinante per spostare la classifica verso il basso.

Retrocessioni e zone di pericolo

La zona retrocessione è attualmente occupata da club con punteggi inferiori a 12 punti. Crotone è l’unica squadra che, nonostante i 13 turni disputati, ha totalizzato solo un punto, con quattro sconfitte e otto pareggi, segnalando una campagna di grandi difficoltà. Altre formazioni come Savoia, Barletta e Cosenza hanno raccolto rispettivamente 12 punti, subendo una media di gol superiore a quella segnata, il che rende urgente il bisogno di migliorare la solidità difensiva per superare la soglia di salvezza. La lotta per evitare la retrocessione si prospetta intensa, con ogni partita che può determinare la differenza tra la permanenza e la discesa nella Serie D.

Le ultime ore di lotta

Nei prossimi turni, le squadre al limite dovranno contare su strategia e coesione di gruppo per strappare punti fondamentali. Le decisioni tattiche dell’allenatore, la gestione dei minuti di gioco e la capacità di trasformare i calci piazzati in occasioni concrete saranno i fattori che potranno cambiare il corso della classifica. I tifosi sono consapevoli che il destino di molte squadre dipenderà da piccoli dettagli: un gol su rigore, una parata decisiva o una difesa ben organizzata nei minuti finali.