La sfida più dura per l’Olimpia Milano in Eurolega: tutti i dettagli per seguirla in diretta.

L’Olimpia Milano partecipa alla sua trasferta più impegnativa della stagione: tre giorni a Atene per affrontare due delle potenze più temibili della Eurolega. Il primo impegno è contro il Panathinaikos, guidato dal leggendario Zeljko Obradović, che ha già conquistato sei vittorie su sette incontri disputati.

Il duello si giocherà il 27 ottobre alle 20:15 e rappresenta una vera e propria prova di carattere per la squadra italiana, ancora in lotta per emergere dalla zona bassa della classifica. La partita sarà trasmessa in chiaro su Sky Sport Uno e potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma NOW, con il commento di Geri De Rosa e Davide Pessina.

Eurolega: Olimpia Milano in crisi e Panathinaikos in forma

Il recente derby d’Italia contro la Virtus Bologna si è concluso con una sconfitta ai supplementari, lasciando l’Olimpia Milano con un unico risultato positivo in Eurolega: la vittoria contro la Virtus Bologna in gara d’andata. Al momento, i rossoneri occupano l’ultima posizione della classifica, a pari punti con Baskonia e Paris, con un bilancio di cinque sconfitte e una sola vittoria.

Al contrario, il Panathinaikos está in piena crescita. Con sei successi su sette partite, la squadra greca è ormai una delle favorite per il titolo e porta in campo un’esperienza consolidata, frutto del lavoro di Obradović. La differenza di risultati rende lo scontro di Atene particolarmente significativo: una vittoria per Milano potrebbe dare slancio alla loro campagna, mentre una sconfitta consoliderà la posizione di testa del Panathinaikos.

Dettagli della partita: orario, canale e streaming

La partita avrà inizio alle 20:15 dell’orario locale di Atene, corrispondente alle 19:15 ora italiana. Il match sarà trasmesso in chiaro su Sky Sport Uno, canale disponibile sia su decoder tradizionali sia su app mobili per gli abbonati. Per chi preferisce la visione online, lo streaming sarà attivo su NOW, piattaforma digitale che offre l’accesso diretto al canale Sky Sport Uno senza necessità di un decoder.

Gli spettatori potranno inoltre usufruire di una copertura completa grazie al servizio live replay di NOW, che consente di rivedere i momenti salienti in caso di interruzioni o impegni. È importante ricordare che l’accesso a NOW richiede un abbonamento attivo a Sky, ma la piattaforma offre una prova gratuita di 30 giorni per i nuovi utenti.

Chi commenta: Geri De Rosa e Davide Pessina

Il commento tecnico sarà affidato a Geri De Rosa, noto giornalista sportivo con anni di esperienza nella copertura di basket europeo, e a Davide Pessina, ex giocatore professionista ormai affermato come analista televisivo. La loro sinergia garantisce una narrazione ricca di spunti tattici, aneddoti storici e analisi approfondite dei momenti chiave della gara.

De Rosa, grazie alla sua capacità di leggere il gioco in tempo reale, fornirà indicazioni sulle scelte di formazione e sugli aggiustamenti tattici di Obradović. Pessina, invece, metterà a fuoco le dinamiche individuali dei protagonisti, evidenziando le performance dei giovani breakout italiani e dei veterani greci.

Con una coppia di commentatori così esperta, gli appassionati potranno godere di una copertura completa, che va oltre la semplice cronaca dei punti, per arrivare a una comprensione più profonda delle strategie di gioco.

Prospettive per l’Olimpia Milano dopo la sconfitta in Italia

Dopo il doloroso 0-1 al supplementare contro la Virtus Bologna nel derby nazionale, il tecnico Peppe Poeta deve riequilibrare la squadra e trovare la giusta formula per confrontarsi con le formazioni più forti d’Europa. La prossima sfida ad Atene sarà una prova decisiva per valutare il morale dei giocatori e la capacità di rispondere sotto pressione.

Se i rossoneri riusciranno a mantenere la concentrazione e a sfruttare al meglio la propria arma offensiva, potrebbero sorprendere il Panathinaikos e guadagnare i primi punti della fase a gironi. Un risultato positivo, anche al di là del punteggio, fornirebbe alla squadra la fiducia necessaria per affrontare il successivo impegno contro l’Olympiacos, previsto solo due giorni dopo.

La partita di Atene è più di un semplice scontro di calendario: è una vera e propria occasione di riscatto per l’Olimpia Milano, un test di resilienza e una chance per i tifosi di assistere a una Eurolega avvincente, comodamente dal proprio salotto grazie a Sky Sport Uno e NOW.