Una mostra unica a Milano che ricostruisce l'impatto di Leonardo da Vinci sugli artisti locali, con oltre centuara di opere in prestito da musei internazionali.

Le Gallerie d’Italia di Piazza della Scala accoglieranno dal 27 novembre 2026 al 4 aprile 2027 l’esposizione “Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano”. Curata da Simone Facchinetti e Arturo Galansino, la mostra nasce sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con la Direzione Musei del Castello Sforzesco. L’evento si propone di andare oltre la figura del genio toscano, mettendo in luce la costellazione di artisti che ne hanno recepito e trasformato l’insegnamento nella scena lombarda del Quattro-Cinquecento.

Il contesto storico: Leonardo a Milano

Leonardo da Vinci arriva a Milano nel 1482, rispondendo a una lettera di impiego che elencava le sue competenze in ingegneria, architettura e arte militare. Durante il primo soggiorno alla corte di Ludovico il Moro (1482-1499) il maestro realizzò capolavori come la prima Vergine delle Rocce per San Francesco Grande e la decorazione della Sala delle Asse. Dopo una breve partenza, tornò nel 1508, rimanendo fino al 1513, periodo in cui produsse la seconda versione della Vergine delle Rocce e continuò a sperimentare nuove soluzioni pittoriche.

Le innovazioni leonardesche

Nei suoi due periodi milanesi, Leonardo introdusse tecniche di sfumatura, una nuova gestione della prospettiva aerea e un approccio scientifico al disegno. Questi elementi diventarono il linguaggio condiviso da una serie di pittori, disegnatori e scultori, che ne modificarono le modalità a seconda delle proprie sensibilità, creando una vera e propria scuola leonardesca lombarda.

Gli allievi e i collaboratori più importanti

Tra le personalità esposte, spiccano i primi allievi della bottega di Leonardo: Marco d’Oggiono, noto per le sue raffinate Madonne con bambino, e Giovanni Antonio Boltraffio, la cui capacità di rendere la luce è evidente in numerosi ritratti. A loro si affiancano collaboratori stretti come Giovanni Antonio De Predis e Francesco Napoletano, che contribuirono alle decorazioni del Castello Sforzesco. Altri nomi fondamentali – Andrea Solario, Bernardino Luini, Cesare da Sesto, Giampietrino e il celebre Salai – mostrano come ciascuno abbia sviluppato una voce autonoma pur mantenendo il dialogo con il modello leonardesco.

Disegno e scultura nel dialogo leonardesco

Una sezione dedicata al disegno mette in evidenza la sperimentazione tecnica introdotta da Leonardo, con una selezione di schizzi e studi che rivelano il processo creativo dei suoi seguaci. Parallelamente, le opere di Cristoforo Solari e di Agostino Busti, detto il Bambaia, illustrano il legame tra pittura e scultura, dimostrando come l’influsso leonardesco abbia attraversato anche la dimensione tridimensionale.

Il valore della mostra e le offerte per i visitatori

Con più di 110 opere provenienti da musei nazionali e internazionali, l’esposizione offre una panoramica completa della stagione leonardesca lombarda. La visita guidata, disponibile con un costo unico di €14, permette di approfondire i temi trattati da esperti del settore. Inoltre, la prima domenica di ogni mese l’ingresso è gratuito, offrendo la possibilità a tutti di accedere alla ricchezza della collezione senza barriere economiche.

“Nel segno di Leonardo” non è solo una retrospettiva su un maestro, ma un percorso che rivela come l’eredità di Leonardo abbia plasmato l’identità visiva di Milano e della Lombardia per più di un secolo. Il pubblico potrà così riscoprire, attraverso gli allievi e i seguaci, la traccia indelebile lasciata dal genio nella storia culturale europea.