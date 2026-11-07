Milano si veste d'arte questo novembre con esposizioni che spaziano dal Rinascimento al surrealismo, passando per la musica dal vivo e l'arte contemporanea.

Novembre arriva a Milano avvolta da un clima autunnale che sembra fare da sfondo a una stagione culturale più vibrante che mai. I musei e le istituzioni della città propongono una serie di mostre che attirano visitatori da tutta Italia e oltre, offrendo percorsi tematici che coniugano storia, innovazione e creatività.

Palazzo Reale: Brueghel e Dalí in dialogo con la moda

Il Palazzo Reale, cuore storico del capoluogo lombardo, ospita due esposizioni di grande richiamo. La prima, intitolata “I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa”, riunisce oltre ottanta opere – dipinti, disegni e stampe – della celebre dinastia fiamminga. Questa dinastia ha tracciato le fondamenta dei generi pittorici, passando dal paesaggio innevato alle scene di vita contadina e alle battaglie, influenzando l’intera evoluzione della pittura europea. La mostra rimarrà in visita fino al 31 gennaio 2027, permettendo di immergersi in un percorso storico-artistico senza precedenti.

Contemporaneamente, Palazzo Reale accoglie “Dalí e la moda”, una retrospettiva che supera i duecento oggetti provenienti da collezioni internazionali. In questa esposizione, dipinti, fotografie, abiti e gioielli rivelano come Salvador Dalí abbia trasformato il mondo della moda in un vero laboratorio di surrealismo. Curata dalla Fundació Gala-Salvador Dalí insieme a Judith Clark, la mostra evidenzia la capacità dell’artista di fondere il vestire con l’immaginario, unendo arte visiva e design in un dialogo continuo. Anche questa esposizione chiude i battenti il 31 gennaio.

Dal Vivo a Milano: la città raccontata in foto

“Dal Vivo a Milano” è una mostrа fotografica che celebra la sinergia tra la capitale lombarda e la musica dal vivo. Curata da Matteo Bordone e Roberto Mutti, la esposizione si snoda lungo più di settanta anni di concerti, performance e pubblico. I luoghi iconici – dal Teatro alla Scala ai club underground, fino alle manifestazioni all’aperto – vengono riproposti attraverso immagini che mostrano come Milano sia divenuta una culla culturale capace di accogliere talenti sia internazionali sia locali. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio, offrendo ai visitatori la possibilità di percepire la città non solo con l’orecchio, ma anche con lo sguardo.

Arte classica e modernismo: Gentileschi e Matisse

Il Museo Diocesano mette al centro la figura di Artemisia Gentileschi, celebrata con l’opera “L’Annunciazione”, definita il “Capolavoro per Milano 2026”. L’artista, pioniera del Seicento, ha percorso le grandi città d’arte italiane – Roma, Firenze, Venezia e Napoli – assorbendo e rielaborando diversi linguaggi. La sua presenza nel calendario museale di novembre arricchisce il panorama con una testimonianza di forza creativa e capacità di superare le barriere di genere del suo tempo.

Nel frattempo, il Mudec ospita “Matisse. Il mondo in una stanza”, una mostra che collega l’opera di Henri Matisse alle culture incontrate nei suoi viaggi, dalle tradizioni africane a quelle islamiche, russe e oltre. Con circa cento opere – dipinti, lavori su carta e sculture – provenienti da istituzioni di spicco come il MoMA, il Musée de l’Orangerie e il Musée du Quai Branly, la mostra propone otto sezioni tematiche che indagano il rapporto tra modernismo occidentale e contesti coloniali. In apertura fino al 21 febbraio, la esposizione inserisce il dibattito contemporaneo sui rapporti tra arte, nazionalismo e identità culturale.