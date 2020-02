Hangar Bicocca Milano: gli orari e le mostre in programma

Il calendario 2020 delle mostre e gli eventi in programma all'Hangar Bicocca di Milano è ricchissimo: tutte le informazioni.

Hangar Bicocca Milano è uno dei più grandi incubatori e siti espositivi d’arte contemporanea d’Europa. È nato dalla riconversione di un ex sito industriale dedicato allo sviluppo di locomotive, ora marcia spedito senza sbuffi, ma con passo veloce per offrire alla città di Milano e agli ospiti provenienti da tutto il mondo, una serie di mostre espositive sulle nuove tendenze, alle quali si collegano tanti eventi collaterali.

Hangar Bicocca Milano: gli eventi

Ogni mostra ed evento segue in maniera pedissequa lo sviluppo della costruzione dell’Hangar nel quartiere Bicocca di Milano.

Le mostre e gli eventi espositivi hanno uno sviluppo lineare che ha come prerogativa un allestimento che si sviluppa sul piano orizzontale.

Le mostre attive

Nel mese di febbraio sono operative 4 grandi esposizioni che saranno in funzione, in alcuni casi, fino al 2021.

Trisha Baga estratto della sua prima opera There is no “I”

La mostra è curata da Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli, è in cartellone dal 20 febbraio fino al 19 luglio 2020.

La premier è prevista per mercoledì 19 febbraio 2020, con inizio alle ore 19,00. L’esposizione è una sitcom in cui l’artista interpreta tutti i ruoli con cinque grandi installazioni video.

Chen Zhen

Mostra curata da Vicente Todolí, in cartellone dal 9 aprile al 26 luglio 2020. Inaugurazione prevista per mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 19,00. L’esposizione approfondisce il rapporto tra spirito e capitalismo con iconografie del corpo umano, utilizza il legno, la terra, l’acqua, il tessuto e il vetro, con installazioni su grande scala.

Neïl Beloufa

A cura e allestimento di Roberta Tenconi, dal 10 settembre 2020 al 17 gennaio 2021. La prima è prevista mercoledì 9 settembre 2020, alle ore 19,00. La mostra è un mix tra immagini, suoni, con ambienti immersivi dove lo spettatore è protagonista.

Tutto è in vista anche le installazioni lo sono. È una narrazione visiva con film e sculture.

Steve McQueen

Mostra curata da Vicente Todolí, Clara Kim e Fiontán Moran, con la collaborazione di Tate Modern, dal 29 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021.

La prima è prevista mercoledì 28 ottobre 2020, alle ore 19,00. Il film-maker e sceneggiatore ha influenzato negli anni il nuovo modo di fare cinema. Autore del film “12 anni schiavo”, presenta nella mostra uno sguardo radicale e provocatorio su questioni e temi contemporanei.





Gli eventi

L’Hangar Bicocca ha una serie di eventi collaterali che prevedono le visite guidate, eventi musicali e performativi e workshop. Gli eventi permettono di comprendere i performer, i curatori e gli esperti del settore che possono narrare meglio gli aspetti salienti delle mostre e arricchire con nuovi linguaggi gli eventi presenti.

D’estate si tiene il “Summer Festival”, ospitato all’esterno dell’Hangar ideato dagli artisti unisce in un unico linguaggio la musica e le arti visive.

Dal 9 febbraio con inizio alle ore 19,30 si terrà l’evento “….the Amplifying Gas”, una performance sonora con Keiji Haino e Russell Haswell.

L’evento è curato da Pedro Rocha, gli ingressi sono gratuiti fino a esaurimento, le registrazioni sul sito si aprono alle 18,30.

Gli orari

L’Hangar Bicocca di Milano rispetta un orario che privilegia il week end: dal giovedì alla domenica, con apertura alle ore 10,30 e chiusura alle 20,30 con la possibilità di poter anche pranzare nel suo bistrot. Apertura del Bookshop: dal giovedì alla domenica dalle ore 10,30 alle 19,30.

Orari di apertura del “Iuta Bistrot” (punto ristoro): dal giovedì alla domenica dalle ore 10,30 alle 22,30.

L’Hangar di Milano offre la possibilità ai visitatori di utilizzare dei mediatori culturali, un personale formato che accompagnerà gli ospiti lungo le varie mostre o installazioni permanenti offrendo approfondimenti e curiosità sugli eventi, dando una lettura da un’ottica più consapevole delle opere.

Le visite sono concordate su orari stabiliti, si possono organizzare anche percorsi guidati nel quartiere della Bicocca.

Le visite guidate programmate sono a pagamento:

– 6€ per gli adulti;

– 4€ per adulto accompagnatore di bambini;

– per gli iscritti member e per i minori il servizio è gratuito.