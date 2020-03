I consigli per una Pasqua all'insegna del divertimento per grandi e piccini: le migliori attività da fare a Milano con i bambini.

Molte famiglie si stanno interrogando in queste settimane su cosa fare a Pasqua a Milano con i bambini. Nel 2020 Pasqua si festeggia domenica 12 aprile, a meno di dieci giorni dall’inizio della primavera meteorologica. In virtù del periodo, la speranza è di poter godere di una bella giornata, così da avere maggiore scelta sulle attività da intraprendere con i propri piccoli. Di seguito una serie di idee su cosa fare con i bambini a Milano per Pasqua, con i suggerimenti sulle mostre più interessanti e altre esperienze divertenti da provare.

Cosa fare a Pasqua a Milano con i bambini

MUBA – Museo dei Bambini

Una delle attrazioni da non perdere per chi intende trascorrere la Pasqua a Milano con i bambini è il MUBA, il Museo dei Bambini. In occasione della festività pasquale del prossimo 12 aprile sono previste esibizioni interattive ad hoc, che hanno il merito di coinvolgere migliaia di bambini ogni mese promuovendo creatività e gioco.

Il MUBA si trova all’inizio di via Besana, all’interno della Rotonda. Nei pressi del museo è presente un ampio parco comunale. Nel weekend e nei festivi il costo del biglietto è di 9 euro.

Acquario civico

La visita all’Acquario civico di Milano è tra le esperienze più divertenti che si possano regalare ai propri figli. La struttura si estende su un unico piano, con un affascinante percorso circolare. Una volta terminato l’itinerario guidato, si può raggiungere il piano superiore dove si estende un giardino spazioso e luminoso. L’Acquario del capoluogo meneghino si trova a pochi metri di distanza dal Castello Sforzesco. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro per gli adulti, 3 euro quello ridotto.

Piazza Duomo – You are Leo

L’evento You are Leo è il primo street tour che la città di Milano dedica alla figura di Leonardo da Vinci.

La manifestazione avrà luogo anche nella giornata di Pasqua 2020, per concludersi a fine maggio, a un anno esatto di distanza dal debutto (in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla sua scomparsa). Indossando un visore della realtà virtuale, i bambini insieme ai loro genitori avranno la possibilità di girare per le strade di una Milano rinascimentale, lungo un percorso di quasi 2 km. Il biglietto ridotto per la famiglia ha un costo di 15 euro.

Centro artistico Alik Cavaliere – Alikids

Si rinnova l’appuntamento con Alikids, l’evento rivolto ai più piccoli che desiderano abbracciare natura, creatività e storia, conoscendo l’arte di uno dei più rinomati creatori del XIX secolo. La manifestazione si terrà presso il Centro artistico Alik Cavaliere alle 10:30 (primo laboratorio dedicato ai bambini tra i 5 e 8 anni) e alle 11:30 (secondo laboratorio aperto per i bambini dagli 8 ai 10 anni).

L’iscrizione e la partecipazione ai laboratori è gratuita.

Museo Leonardo 3 – La macchina volante di Leonardo da Vinci

Al Museo Leonardo 3, presso piazza della Scala, va in scena la mostra intitolata “La macchina volante di Leonardo da Vinci”, una delle invenzioni più affascinanti del celebre scienziato scienziato e artista italiano. La mostra sarà aperta fino al 31 dicembre di quest’anno e per i più piccoli è prevista una riduzione del biglietto da 1 a 9 euro. Il biglietto intero per gli adulti ha invece un costo di 12 euro.





Mudec – L’arte di raccontare storie senza tempo (Disney)

Tra le mostre da visitare a Pasqua a Milano con i bambini si segnala quella dedicata alla Disney e intitolata L’arte di raccontare storie senza tempo, evento tenuto a battesimo dal Mudec.

La mostra sarà un viaggio tra favole, leggende medievali e folclore. I bambini potranno conoscere cosa si nasconde dietro la realizzazione dei grandi film d’animazione che ottengono sempre un grande successo di pubblico al cinema. Prezzo del biglietto a partire da 15 euro.

Castello Sforzesco – Milano in cento fotografie

L’esposizione Milano in cento fotografie ospitata dal Castello Sforzesco si rivolge a grandi e bambini. Protagoniste cento immagini di Milano scattate dal noto fotografo Cesare Colombo, che hanno il potere di raccontare la città meneghina da molteplici punti di vista differenti. A differenza delle altre mostre elencate qui sopra, l’ingresso all’evento Milano in cento fotografie è gratuito sia per i più piccoli che per i loro genitori.