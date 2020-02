Design Week Milano 2020: date, tema e biglietti

Il Salone del Mobile festeggia l'edizione numero 59: date ed eventi in programma per la Design Week di Milano.

Tutto pronto per la Design Week Milano, nota anche con il nome di Salone internazionale del Mobile, che si svolgerà questa primavera nel capoluogo meneghino. Come già molti sapranno, il Salone del Mobile di Milano è la più importante fiera del settore a livello mondiale, e per questo motivo attrae un numero eccezionale di visitatori, espositori e addetti ai lavori. Di seguito una breve guida sulla Design Week Milano 2020, con focus su date, tema e biglietti, così da poter organizzare al meglio la visita alla prossima edizione (quest’anno si festeggia la numero 59).

La Design Week Milano 2020 si terrà dal 21 al 26 aprile, con l’apertura al pubblico prevista come da tradizione nei due giorni conclusivi (sabato 25 e domenica 26 aprile).

Nell’edizione dello scorso anno, il Salone internazionale del Mobile ha ospitato quasi 300 mila visitatori. Gli organizzatori si augurano di poter ripetere, se non migliorare, il risultato dello scorso anno, pur sapendo che anche solo avvicinare il traguardo raggiunto nel 2019 sarà un enorme successo. Come negli anni precedenti, anche nel 2020 la sede del Salone del Mobile di Milano sarà la Fiera Rho, collegata ottimamente con il centro città e gli aeroporti del capoluogo meneghino attraverso i mezzi di trasporto pubblico locale.

Il tema

Il tema scelto quest’anno per la Design Week Milano 2020 è la bellezza, intesa come realizzazione ogni anno di un design innovativo che, a sua volta, risponda anche ai dettami della sostenibilità. A presentare il nuovo tema dell’edizione numero 59 del Salone internazionale del mobile è stato il Presidente della manifestazione Claudio Luti, durante la conferenza stampa tenutasi nell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano lo scorso 12 febbraio.

Di recente, Luti è stato premiato con il prestigioso riconoscimento Ambrogino d’Oro dal Comune meneghino.

Biglietti

I biglietti del Salone del Mobile di Milano saranno in vendita a partire da metà febbraio online, sul sito ufficiale dell’evento (salonemilano.it), alla voce Ticket e Modalità di Ingresso presente nella categoria Visitare. Prima di completare l’acquisto del ticket, è necessario portare a termine la registrazione, senza la quale il sistema non consente di procedere oltre. Per il pubblico, il biglietto intero singolo ha un prezzo di 23 euro (30 euro se acquistato presso la biglietteria ufficiale allestita alla Fiera Rho di Milano). Si ha inoltre l’opportunità di acquistare fino a sei ingressi contemporaneamente, pagando in totale 55 euro (con un risparmio di 20 euro rispetto all’acquisto nella biglietteria fisica).

Infine, agli studenti che intendono partecipare al Salone internazionale del Mobile è riservato un biglietto di 22 euro (quest’ultimi sono esonerati dal pagamento del costo della prevendita). Una volta acquistato, il biglietto d’ingresso al Salone internazionale del Mobile va stampato e presentato allo staff della manifestazione al momento di entrare in fiera. Infine, si segnala la presenza dell’app ufficiale Salone del Mobile scaricabile gratuitamente su App Store dai possessori di un iPhone (non è invece disponibile sugli smartphone con sistema operativo Android).





Come arrivare

Attraverso un comunicato ufficiale, Trenitalia ha reso noto che durante la settimana della Design Week Milano 2020 potenzierà i collegamenti per raggiungere la Rho Fiera Expo Milano dedicando rispettivamente tre Frecce al mattino e altre tre al pomeriggio.

Inoltre, l’offerta Trenitalia si completa con la partenza di due coppie di EuroCity, che avranno come base di partenza la Svizzera. Tutti coloro che desiderano invece visitare il Salone internazionale del Mobile usufruendo dei mezzi pubblici possono fare affidamento su ATM: la società di trasporto locale, grazie a una partnership stretta con il Salone del Mobile per il terzo anno consecutivo, offre la possibilità di acquistare un singolo biglietto che comprende in un’unica soluzione di pagamento sia il trasporto in autobus sia l’ingresso allo spazio espositivo allestito alla Fiera Rho.