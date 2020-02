Liam Gallagher a Milano: location e biglietti del concerto

Il 16 febbraio Liam Gallagher salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la tappa milanese del suo tour.

Siete sempre stati fan degli Oasis e non vedete l’ora di ascoltare un po’ di buona musica made in Manchester? In attesa di una reunion che tanto sembra impossibile e farebbe sospirare i fan del più famoso e ribelle duo britannico, potrete accontentarvi, se di questo si può parlare, di Liam Gallagher, in arrivo a Milano! L’inconfondibile Liam, uno degli artisti e frontman più amati di sempre, soprattutto dai ragazzi degli anni Novanta, è pronto a mandare in visibilio i fan italiani con le sue spettacolari performance.

Liam Gallagher a Milano: location e biglietti

Il più piccolo degli Oasis, si esibirà a Milano con il suo tour Why me?Why not. domenica 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago.

Il tour è dedicato al suo secondo album da solista, Why me?Why not. appunto, lavoro pubblicato dopo il suo primo disco in solitaria senza il fratello Noel del 2017.

Why me? Why not

Dopo il successo ottenuto nel 2017 dal primo album da solista, Liam Gallagher ha intrapreso nuovamente già nel 2018 i lavori per un nuovo disco, attesissimo dai fan e dalla critica in quanto Liam Gallagher è autore, unitamente ad altri, di ogni singolo brano.

L’album, uscito nel settembre del 2019 e pubblicato dalla Warner Records, racchiude nel titolo il nome dato a due dipinti di John Lennon, artista che Liam ha sempre adorato e amato, omaggiando l’ex Beatles con devota ammirazione artistica.

Una chicca tutta Gallagher che ne sottolinea l’assoluta originalità!

Questo album non è stato favorito dai giudizi della critica, ma è stato premiato dai fan vendendo migliaia di copie e assicurandosi il primo posto per la vendita, nel Regno Unito, di dischi in vinile nel corso di tutto il 2019! Il pubblico italiano ha premiato questo disco facendolo salire fino alla quinta posizione nella classifica riguardante gli album più venduti del 2019, non male!

Le tracce presenti nel disco sono ben undici, con tre bonus track per l’edizione deluxe. Avete già imparato i testi dei brani a memoria?





Dove comprare i biglietti

Se avete deciso di non perdervi il concerto milanese di Liam Gallagher al Mediolanum Forum di Assago il 16 febbraio e assicurarvi un ricordo indimenticabile, potrete acquistare i biglietti per partecipare allo show direttamente online, ma affrettatevi perchè le disponibilità si stanno esaurendo alla velocità della luce!

TicketOne

Sul celeberrimo sito di vendita (ma da non molto anche compravendita) di biglietti per show, spettacoli e concerti, potrete acquistare i biglietti per il Why me? Why not. tour di Liam Gallagher.

La disponibilità è limitatissima ma la piattaforma, oltre a fornirvi il dettaglio sui biglietti ancora acquistabili, offre la possibilità ai fan che hanno già acquistato il biglietto ma che sono impossibilitati a recarsi all’evento di vendere, al prezzo originale e senza sovrapprezzo, il proprio biglietto.

In questo modo si può usufruire di occasioni dell’ultimo minuto e di posti super! Consultate quindi anche la sezione “FanSale” di TicketOne se non trovate i posti che desiderate!

Ticketmaster

Anche su questo portale, che include i costi di prevendita nel prezzo del biglietto ma non quelli di spedizione come TicketOne, potrete controllare la disponibilità per acquistare il vostro posto e assicurarvi lo show di Liam Gallagher.

Attualmente, sia su TicketOne sia su Ticketmaster sono rimasti più pochi posti disponibili nel quarto settore numerato, ma date un’occhiata alla FanSale di TicketOne per accaparrarvi posti migliori!