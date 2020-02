Milano Sposi 2020: orari, costo, espositori e programma

Milano Sposi si terrà dal 7 al 9 febbraio al Forum di Assago di Milano: tutte le informazioni su programma ed eventi.

Milano è pronta al suo consueto appuntamento con gli sposini d’Italia per mostrare tutte le novità per la giornata che ogni coppia ricorderà per tutta la vita,raggiungere la fiera al Mediolanum forum di Assago è semplicissimo con automobile via autostrada e ampi parcheggi esterni (costo 6 euro) ed interno al forum (10 euro). PRENOTA subito il tuo ingresso gratuito a Milano sposi registrandoti sul sito milanosposi.it e puoi ricevere fino a 4 pass gratuiti per accedere alla struttura.





Milano Sposi 2020: tutte le informazioni

Milano sposi si prepara a confermare i numeri straordinari raggiunti già nelle precedenti 52 edizioni, con un totale di settecentomila visitatori proveniente da tutte le regioni d’Italia e non solo, un giro d’affari stimato di un miliardo di euro in tutte le sue edizioni.

La fiera presenterà le novità delle più famose firme per quanto riguarda gli abiti e tutti i servizi per il tuo matrimonio (location ricevimenti, noleggio auto, hair stylist, viaggi di nozze etc..) i ristoranti più raffinati e le location più suggestive per la tua giornata speciale. Gli espositori mostreranno le loro proposte offrendo i seguenti servizi:

Catering

Servizi fotografici

Partecipazioni

Oreficeria

Organizzazione cerimonia

Noleggio auto

Allestimento floreale

Inrattenimento

Lista e viaggio di nozze

Location,estetica e bomboniere

Cinque padiglioni ospiteranno la fiera posizionati su due livelli (accessibili anche per disabili) dove si possono trovare tutti i tipi di servizi, ristorante, bar, pizzerie e naturalmente servizi igienici in ogni ambiente. I servizi offerti sono comunque adatti a soddisfare tutte le esigenze, qualsiasi coppia potrà trovare ciò che desidera in base alle proprie disponibilità, lusso ma anche idee fantasiose proposte da 150 espositori in modo da creare un matrimonio perfetto su misura.

Interessanti workshop si svolgeranno durante l’intera fiera, i riportiamo alcuni esempi :

Come scegliere l’intrattenimento musicale per il matrimonio

Finchè polvere non ci separi a cura della Vorwerk Italia (e il suo famoso folletto)

I 10 viaggi più emozionanti per il 2020

Sud America su misura a cura di Travex

Viaggi negli Usa a cura di selezione viaggi

Bomboniere fai da te a cura di Loft Sdm

Ricorda che scegliendo i tuoi acquisti e servizi nei vari stand che trattano tutto ciò potrà interessarti per la realizzazione di un matrimonio indimenticabile godrai di prezzi speciali (prezzi fiera) sicuramente più vantaggiosi.

Informazione utile per chi vuole portare con se anche i propri cagnolini,l’accesso è consentito purchè siano rispettate le norme vigenti e che non arrechino disagli al pubblico.

Non dimenticare, registrati subito su milanosposi.it per ricevere il tuo pass gratuito per accedere al forum e sognare all’interno dei cinque padiglioni (padiglione E, piano terra) mentre al piano superiore trovreai i restanti settori (A,B,C,D) facilmente raggiungibile via Autostrada con comodo parcheggio e tutti i servizi per una giornata incantevole progettando la tua acconciatura, le decorazioni che desideri, un castello dove intavolare la tua cerimonia,un servizio fotografico da custodire, una fantastica auto nella quale viaggiare,deliziose bomboniere con le quali omaggiare gli invitati,il pratica tutto ciò che hai sempre sognato.

Milano come capitale della moda nel mondo è da oltre 50 anni anche capitale degli sposi italiani. Non mancare alla 53° edizione di Milano sposi e approfitta dei prezzi fiera che non troverai al dì fuori del Mediolanum forum di Assago.Buon matrimonio a tutti! Iscriviti alla newsletter di milanosposi.it per ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno.