Dal cinema al food, Milano offre numerose proposte per rendere il weekend dal 17 al 19 gennaio rilassante e divertente con eventi di ogni tipo.

Non sapete come trascorrere il weekend del 17, 18, 19 gennaio? Milano offre numerosi eventi adatti a tutte le esigenze per rendere questi giorni rilassanti e divertenti con proposte di ogni tipo e per tutte le età.

Gli eventi del weekend dal 17 al 19 gennaio

Il calendario del weekend a Milano si presenta ricco e variegato di eventi: ultimi giorni per visitare la mostra dedicata a Giorgio De Chirico a Palazzo Reale, in concerto al Forum di Assago Gazzelle e omaggio a Federico Fellini al MIC Museo Interattivo del Cinema. Ecco una selezione degli eventi più interessanti.

Venerdì 17 gennaio

Venerdì 17 e sabato 18 gennaio al Blue Note Milano doppio appuntamento con i mitici Manhattan Transfer, l’esplosivo quartetto vocale. Diventati famosi grazie al loro originale riadattamento del brano Birdland, nel corso degli anni ‘80 hanno conquistato un premio dopo l’altro e si sono imposti come gruppo vocale per eccellenza, spaziando dal jazz al pop.

Per gli amanti della musica reggaeton torna al Fabrique una data del ciclo di eventi Mamacita con Max Brigante, Andrea Pellizzari, un mix esplosivo di Hip-Hop & Trap, Reggaeton, R’n’B.

Al Teatro degli Arcimboldi torna in scena Aggiungi un posto a tavola, la più celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini.

L’appuntamento è da venerdì 17 a domenica 19, venerdì ore 20.30; sabato ore 15.30 e ore 20.30; domenica ore 15.30.

Sabato 18 gennaio

Per quanto riguarda la musica, al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (Milano) una serata in compagnia delle sigle dei cartoni animati del nostro cuore con Cristina D’Avena accompagnata dai fedelissimi Gem Boy. A seguire, per rimanere in tema nostalgico, We are 80s, il party dedicato agli anni ’80.

Sabato 18 gennaio dopo il sold out dello scorso anno fa tappa al Mediolanum Forum di Assago il cantautore romano Gazzelle, con la data del suo Post Punk Tour. Gazzelle è tra i nomi di punta del panorama italiano della musica contemporanea: a fine 2018 è uscito il suo ultimo album dal titolo Punk (Maciste Dischi/Artist First), certificato disco d’oro con oltre 67 milioni di stream in totale.

Sabato 18 e domenica 19 gennaio SuperstudioPiù ospita la 4° edizione del Salone della Cultura, evento dedicato a libri antichi, nuovi, usati, collezionismo, corsi, mostre, laboratori e conferenze.

I laboratori sono gratuiti e verranno effettuati a ciclo continuo nel corso dei due giorni di fiera.

Fino a sabato, ad un secolo dalla nascita e a sessant’anni dall’uscita del film La Dolce vita, Fondazione Cineteca Italiana omaggia il grande maestro Federico Fellini con una rassegna a lui dedicata, dal nome Ti ricordi di Federico?, ospitata negli spazi del MIC Museo Interattivo del Cinema di Milano. La rassegna propone i suoi film più celebri ed esclusivi documentari in cui Fellini racconta di sé: in programma I Vitelloni, Le notte di Cabiria, e La strada.

Domenica 19 gennaio

Domenica 19 gennaio appuntamento in Triennale a Milano per la Festa della Filosofia. Un’intera giornata dedicata alla filosofia fra talk, incontri, seminari, training e laboratori filosofici per bambini all’insegna del gioco.

Al termine, uno spettacolo teatrale e un dj set oltre ad una sessione di fitness filosofico.

Al Parco di Trenno il format outdoor più esclusivo del momento: nuovo appuntamento con FitnessWalk. Walking dinamico, sport e divertimento in un percorso di allenamento adatto a tutti nel bellissimo Parco di Trenno a Milano, con stazioni di lavoro guidate da trainer professionisti. Check in alle ore 9.30 nel parcheggio di “Trennolandia” sito in via Cascina Bellaria.

Ultimo weekend per visitare la mostra dedicata a Giorgio De Chirico a Palazzo Reale, con apertura al pubblico fino a domenica 19 gennaio. Le oltre cento opere in mostra provengono da importanti musei internazionali tra i quali la Tate Modern di Londra, il Metropolitan Museum di New York, il Centre Pompidou e il Musée d’Art Moderne de la Ville di Parigi.

Dal 16 al 19 gennaio andrà in scena al Teatro Nuovo “La Cena dei Cretini”, il capolavoro dello scrittore francese Francis Veber scritto negli anni ’90 e riadattato qui in una nuova versione, interpretata da Nino Formicola e Max Pisu.

Biglietti disponibili su TicketOne.