Grande affluenza sul Belvedere di Palazzo Lombardia: tra le iniziative organizzate anche una pista per pattinare sul ghiaccio.

Grazie al periodo di feste in molti hanno deciso di far visita a Palazzo Lombardia, soprattutto di salire fino al Belvedere. Dal grande terrazzo che da sulla città di Milano si gode di una vista mozzafiato. Grazie anche alle numerose iniziative organizzate più di 20.000 cittadini hanno trascorso del tempo nel grande palazzo di vetro.

Boom di visite al Belvedere di Palazzo Lombardia

Dal 7 dicembre al 13 gennaio molte persone hanno visitato il Palazzo della Regione. Chi è salito fino al Belvedere e chi ha pattinato sul ghiaccio ai piedi del colosso di vetro. Da tempo ormai si organizzano numerose iniziative a cui partecipare gratuitamente che permettono di raggiungere anche il 39esimo piano, come la festa del torrone svolta a novembre. Il presidente della Regione Attilio Fontana si dice molto entusiasta delle sempre più crescenti visite. “Mi fa piacere che in molti abbiano apprezzato la nostra offerta, per questo abbiamo deciso di prorogare sia l’apertura della pista del ghiaccio, sia la possibilità di visitare il Belvedere anche nei prossimi giorni”.





È già dal mese di novembre che le porte del Palazzo della Regione sono aperte al pubblico ogni domenica.

Il grande successo e la grande affluenza danno ancora qualche giorno di vita all’iniziativa. Infatti sarà possibile visitare la terrazza anche nelle domeniche del 19 e del 26 gennaio, dalle ore 10 alle 18. La pista per pattinare sul ghiaccio, invece, rimarrà in piazza fino a domenica 26 gennaio, aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.30 e nei giorni feriali dalle 15.30 alle 20.30. Se siete in cerca di un’attività mozzafiato da fare nel weekend questi appuntamenti fanno sicuramente per voi.