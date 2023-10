Le principali mostre a Milano nel mese di novembre 2023

l mese di novembre a Milano è ricco di appuntamenti culturali, tra cui spiccano le mostre. Per gli appassionati di arte, le proposte sono davvero numerose e spaziano dai grandi maestri del passato ai contemporanei. Ecco le principali mostre in programma a Milano per novembre 2023.

Mostre a Milano novembre 2023: Van Gogh e Munch a confronto

Due delle mostre più attese sono quelle dedicate a Vincent van Gogh e Edvard Munch. Al Mudec, fino al 28 gennaio 2024, è possibile ammirare una selezione di 35 opere del pittore olandese, tra cui alcuni dei suoi capolavori più celebri, come “I Girasoli” e “La Notte stellata”. La mostra si concentra sull’influenza esercitata dall’arte giapponese sui dipinti di van Gogh, mettendo a confronto le sue opere con quelle di alcuni artisti giapponesi dell’epoca.

A Palazzo Reale, invece, dal 22 settembre al 26 novembre 2023, è in corso una retrospettiva dedicata a Edvard Munch, uno dei protagonisti dell’Espressionismo. La mostra presenta oltre 100 opere del pittore norvegese, tra cui “L’Urlo”, “Il bacio” e “Madonna”. L’esposizione offre un’ampia panoramica della produzione di Munch, esplorandone i temi ricorrenti, come la solitudine, la paura e la morte.

Arte contemporanea e fotografia

Oltre alle mostre dedicate ai grandi maestri del passato, a Milano è possibile visitare anche numerose esposizioni di arte contemporanea.

Al Museo del Novecento, fino al 19 novembre 2023, è in corso la mostra “E la mia patria è dove l’erba trema”, che presenta una selezione di opere di artisti italiani contemporanei, tra cui Francesco Vezzoli, Luca Vitone e Adelita Husni-Bey.

A Palazzo Reale, invece, dal 22 settembre al 26 novembre 2023, è possibile visitare la mostra fotografica “Unveiled” di Luigi & Iango, due dei più importanti fotografi di moda al mondo. La mostra presenta oltre 100 stampe dei loro lavori più acclamati, oltre a materiale inedito, backstage e video.