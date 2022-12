Mostre a Milano nel mese di dicembre 2022: cosa vedere, dove e prezzi

Sono tante le mostre imperdibili a Milano per questo dicembre 2022. Quali?

Per il mese di dicembre 2022 sono in programma diverse mostre a Milano. la città menghina offre come sempre grandi proproste culturali. Scopriamo quali.

Mostre a Milano nel mese di dicembre 2022

Milano offre una quantità infinita di intrattenimento di tutti i generi e adatto a chiunque.

Dicembre è ricco di proposte per quanto riguarda la cultura. In programma ci sono numerose mostre che si svolgono per tutto il mese e si trovano sparse in ogni angolo della città di Milano. Quali sono?

Mostre a Milano nel mese di dicembre 2022: cosa vedere, quando e dove

Richard Avedon-Palazzo Reale

Fino al 29 gennaio 2023

Lunedì chiuso

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00 -19.30

Giovedì 10.00 – 22.30

La mostra natalizia di Palazzo Marino dedicata al Rinascimento fiorentino

Dal 2 dicembre al 15 gennaio.

Protagonisti di questa edizione anche gli altri otto municipi della città di Milano: dal 13 dicembre ognuno di loro ospiterà un’opera a testa all’interno delle proprie biblioteche rionali, contribuendo a creare un percorso espositivo diffuso.

La Carità e la Bellezza-Palazzo Marino

Fino al 15 gennaio 2023

Ingresso libero con visite guidate

Andy Warhol – La pubblicità della Forma- La Fabbrica del Vapore

Biglietto 19 euro tariffa intera, under 18 a 15 euro

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 9.30 – 19.30

Sabato, domenica e festivi 9.30 – 20.30.

Bartolomeo Gatto. Invisibili percezioni. Dialogo tra poeti– Studio Art Project

Dal 29 novembre al 10 dicembre. Ingresso libero.

Lun-ven 10-13 e 15-19; sab-dom su appuntamento.

Info 338.2101137.

Sons of guns di Lorenzo Lanzo-Istituto italiano di fotografia

Fino al 30 novembre. Ingresso libero.

Lun-ven 10-13 e 14-18. Info 02.58105598.

Recycling Beauty- Fondazione Prada

Fino al 27 febbraio 2023. Ingresso 15-7.50 euro.

Lun e mer-dom 10-19.

Info 02.56662611.

Unknown Unknowns-Triennale

Fino all’11 dicembre.

Mar-dom 11-20. Info 02.724341. Ingresso 12-8 euro.

Fluxus, arte per tutti-Museo del Novecento

Fino al 16 aprile 2023. Ingresso 10-8 euro.