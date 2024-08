La classifica di Eduscopio 2023 segnala quali sono le migliori scuole superiori a Milano e provincia

L’annuale classifica di Eduscopio (uscita a novembre 2023) segnala quali sono le migliori scuole del territorio. Per stilare l’elenco viene tenuto conto della capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari e, per quello che riguardi gli istituti tecnici, di formarli per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma.

Noi vi segnaliamo chi occupa i primi posti tra le scuole superiori a Milano e provincia.

Licei classici

Giulio Casiraghi – Cinisello Balsamo

Giovanni Berchet – Milano

Sacro Cuore – Milano

Licei scientifici

Alessandro Volta – Milano

Leonardo da Vinci – Milano

Sacro Cuore – Milano

Licei linguistici

Civico Manzoni – Milano

Maria Consolatrice – Milano

Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa – Milano

Licei scienze applicate

Primo Levi – Bollate

Ettore Molinari – Milano

Altiero Spinelli – Sesto San Giovanni

Licei scienze umane

Maria Ausiliatrice – Milano

Virgilio – Milano

Bertrand Russell – Milano

Istituti tecnico-economici