Diploma in 4 anni: l'elenco delle scuole a Milano

Come parte del progetto lombardo per il diploma sperimentale in 4 anni, il panorama formativo milanese si arricchisce con nuove opportunità. La Giunta regionale della Lombardia ha deliberato la riduzione degli anni di formazione professionale da 5 a 4, con un focus sulle tecnologie professionali. L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, durante un incontro con il ministro Valditara presso il centro di formazione Galdus di Milano, ha annunciato i dettagli di questa significativa evoluzione.

Le scuole coinvolte e le aree tecnologiche

Con 29 scuole coinvolte e 34 candidature accettate, il progetto copre un’ampia gamma di settori tecnologici, tra cui tecnologie dell’informazione, sistema casa, meccatronica, servizi alle imprese e altro ancora. La Lombardia, già leader in Italia per il numero di istituti tecnici e professionali, ha aderito rapidamente alla sperimentazione della riforma, dimostrando la solidità delle reti professionalizzanti presenti nella regione.

La sperimentazione in cifre

Le candidature coinvolgono 30 enti formativi regionali, una ventina di Fondazioni ITS e 24 istituzioni scolastiche, con un totale di 104 percorsi formativi. Questi raggruppamenti coinvolgeranno oltre 1500 studenti, distribuiti in diverse aree tecnologiche, riflettendo le esigenze del tessuto imprenditoriale lombardo.

La visione del Ministro

Il Ministro Valditara ha elogiato l’entusiasmo e la partecipazione a livello nazionale, sottolineando la volontà di crescita e il legame sempre più stretto tra mondo del lavoro e scuola. Ha evidenziato il successo della sperimentazione, respingendo le critiche sulla riduzione di 5 a 4 anni come una compressione dei programmi. Il ministro ha ribadito l’importanza di concentrarsi sulla qualità, puntando a rafforzare materie chiave come italiano, matematica e inglese, insieme al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.