La programmazione e gli spettacoli del Teatro Elfo Puccini

La Stagione 2023/2024 al Teatro Elfo Puccini è un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro milanese. Questo storico teatro offre una vasta gamma di spettacoli, soddisfacendo una varietà di gusti.

Fondato nei primi anni del 1900, il Teatro Puccini è parte integrante della cultura teatrale di Milano. Nel corso degli anni, ha ospitato una vasta gamma di eventi, tra cui opere, varietà, riviste e spettacoli di prosa. Sorprendentemente, ha anche accolto eventi sportivi come la boxe e il ciclismo. Situato in posizione strategica nel cuore di corso Buenos Aires, vicino alla Stazione Centrale, il Teatro Puccini rimane uno dei teatri più moderni e accoglienti della città.

Ampie Vedute: La Stagione 2023/2024

La Stagione 2023/2024, intitolata “Ampie Vedute“, presenta un’ampia selezione di spettacoli, con 17 produzioni interne e 34 spettacoli ospiti. Questa offerta variegata comprende sia classici intramontabili che opere teatrali contemporanee, mantenendo il Teatro Elfo Puccini come punto di riferimento per gli appassionati di teatro.

Abbonamenti Personalizzati a Tua Disposizione

Per coloro che desiderano godere appieno della Stagione 2023/2024, sono disponibili abbonamenti personalizzati. Le Carte Regalo offrono quattro ingressi liberi, validi per tutti gli spettacoli della stagione fino a giugno 2024. Scegli l’abbonamento che meglio si adatta alle tue preferenze, che tu sia un amante del teatro solitario o preferisca condividere l’esperienza con amici o in gruppo. Gli abbonamenti sono disponibili per due o quattro titoli, offrendo flessibilità e convenienza.

L’attivazione dell’abbonamento è un processo agevole. Riceverai istruzioni via e-mail direttamente dal Teatro Elfo Puccini. Una volta attivato, potrai prenotare i tuoi posti preferiti direttamente dal tuo portale.

Assistenza e Domande

Per qualsiasi domanda o assistenza, non esitare a contattare il Teatro Elfo Puccini all’indirizzo e-mail biglietteria@elfo.org o chiamando il numero 02.00.66.06.06.