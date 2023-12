Prima della Scala 2023: dove vederla gratis dal vivo e in tv

Dove e quando vedere la Prima del teatro alla scala in tv o dal vivo

Il 7 dicembre, la Prima della Scala sarà accessibile in ogni angolo di Milano attraverso proiezioni dal vivo dell’opera in vari luoghi, dai teatri ai musei, persino in un carcere. La serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala è un evento che coinvolge l’intera città e attira l’attenzione del mondo intero. Le proiezioni dell’opera saranno trasmesse dal vivo in molti luoghi, permettendo a un pubblico variegato di partecipare a questo momento significativo.

Prima della Scala in tv: i dettagli dell’evento

“Il 7 dicembre, tutti insieme seguiremo la proiezione in diretta di Don Carlo di Giuseppe Verdi, attraverso la sua storia, che entra nelle nostre vite attraverso la musica e le immagini”, afferma una nota di Palazzo Marino.

L’evento sarà trasmesso in diretta dalla Rai e, per la prima volta, sarà visibile in 4K. Il 7 dicembre, dalle 17:45, sarà disponibile anche su Rai 4K. L’evento sarà trasmesso su Rai1 HD e RayPlay (in streaming), e sarà visibile in 2160p sul canale 101 del digitale terrestre o sul canale 210 per coloro che utilizzano Tivùsat e hanno un collegamento satellitare.

Luoghi di proiezione gratuita della Prima della Scala: dove vederla

MUNICIPIO 1:

Ottagono, Galleria Vittorio Emanuele II

Teatro Dal Verme , Via San Giovanni sul Muro, 2: ingresso gratuito fino a esaurimento posti, previo ritiro dei biglietti presso la biglietteria del Teatro, a partire dal 2 dicembre, dal martedì al sabato, dalle ore 10:30 alle ore 18:30. La biglietteria rimarrà chiusa il 7 dicembre, ma sarà garantito il servizio di distribuzione per eventuali rimanenze a partire dalle ore 17:00.

, Via San Giovanni sul Muro, 2: ingresso gratuito fino a esaurimento posti, previo ritiro dei biglietti presso la biglietteria del Teatro, a partire dal 2 dicembre, dal martedì al sabato, dalle ore 10:30 alle ore 18:30. La biglietteria rimarrà chiusa il 7 dicembre, ma sarà garantito il servizio di distribuzione per eventuali rimanenze a partire dalle ore 17:00. Casa Circondariale San Vittore, Piazza Gaetano Filangieri, 2: ingresso su invito

Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano – Sala Verdi, Via Conservatorio, 12

– Sala Verdi, Via Conservatorio, 12 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio, 5

MUNICIPIO 2

Heracles Gymnasium, Via Padova, 21

Auditorium Gaber – Palazzo Pirelli, Consiglio Regionale della Lombardia – Piazza Duca d’Aosta, 3

– Palazzo Pirelli, Consiglio Regionale della Lombardia – Piazza Duca d’Aosta, 3 Autelier, Via Valtorta, 30

MUNICIPIO 3

Auditorium Stefano Cerri, Via Carlo Valvassori Peroni, 56

Sala Gregorianum, Via Lodovico Settala, 27

MUNICIPIO 4

Spazio alle Docce, Via Monte Piana, 15

WOW Spazio Fumetto , Viale Campania, 12

, Viale Campania, 12 Comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti, Via Degli Etruschi, 1

MUNICIPIO 5

Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci” , Viale Ortles, 69

, Viale Ortles, 69 Comunità per minori non accompagnati Oklahoma, Via C. Baroni, 228

PACTA dei Teatri – Salone Via Dini, Via Ulisse Dini, 7

Magazzino Musica – MaMu, Via Francesco Soave, 3

Padiglione Chiaravalle, Via San Bernardo, 17

Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera , Via Camporgnago, 40

, Via Camporgnago, 40 Auditorium di Milano, Largo Mahler

MUNICIPIO 6

Teatro Edi/Barrio’s, Piazza Donne Partigiane

Auditorium MUDEC – Museo delle Culture, Via Tortona, 56

– Museo delle Culture, Via Tortona, 56 Collegio di Milano, Via San Vigilio, 10

ARMANI / Silos, Via Bergognone, 40

MUNICIPIO 7

Centro PIME, Via Monte Rosa, 81

PuntoZero Teatro c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria, Via dei Calchi Taeggi, 20

c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria, Via dei Calchi Taeggi, 20 Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89

Mare Culturale Urbano, Via Giuseppe Gabetti, 15

MUNICIPIO 8

Villa Scheibler, Viale privato Felice Scheibler

Teatro Guanella , Via Giovanni Duprè, 19

, Via Giovanni Duprè, 19 MM Centrale dell’Acqua, Piazza Diocleziano, 5

MUNICIPIO 9

Cineteca Milano MIC – Ex Manifatture Tabacchi, Viale Fulvio Testi, 121

– Ex Manifatture Tabacchi, Viale Fulvio Testi, 121 Spirit De Milan, Via Bovisasca, 57/59

Medicinema – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, Blocco Nord A, Piano -1: ingresso libero previa prenotazione sul sito medicinema-italia.org alla pagina “Programmazione”.

Teatro della Cooperativa, Via Privata Hermada, 8

FUORI CITTÀ