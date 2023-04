25 Aprile a Milano: gli eventi per la Festa della Liberazione

Le celebrazioni, le commemorazioni ufficiali e le numerose iniziative in programma a Milano per la Festa della Liberazione di domani 25 aprile.

La città di Milano si sta preparando per festeggiare il settantottesimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, domani 25 aprile. “Milano è Memoria”, l’elenco di eventi organizzati per l’occasione, comprende la deposizione di corone in onore di coloro che hanno sacrificato le loro vite per garantire un futuro libero all’Italia, nonché il classico corteo che si terrà nel centro della città. Insomma ci saranno commemorazioni ufficiali, feste popolari, momenti di riflessione e di approfondimento.

Gli eventi principali a Milano di domani 25 aprile

Durante la mattinata, diverse corone di fiori saranno deposte in luoghi simbolici della città. L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso il monumento alla Guardia di Finanza in piazza Tricolore, seguito alle 9:15 da Palazzo Isimbardi in corso Monforte 35, alle 9:30 da Palazzo Marino nella Lapide Medaglia d’oro in piazza della Scala, alle 10:00 dalla Loggia dei Mercanti, alle 10:30 dal Sacrario dei Caduti in largo Caduti Milanesi per la Patria, e alle 11 dal Monumento ai Quindici Martiri in piazzale Loreto.

Nel pomeriggio, l’evento principale sarà il grande e consueto corteo del 25 aprile, che inizierà alle 14:30 da corso Venezia e attraverserà le strade del centro fino ad arrivare in piazza del Duomo. Alle 15:30, sul palco, ci saranno diversi relatori, tra cui ad esempio il sindaco di Milano Beppe Sala, il segretario della Cisl Luigi Sbarra, la presidente associazione nazionale partigiani Cristiani Maria Pia Garavaglia e il presidente dell’Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo.

Altri eventi nella provincia di Milano

Se l’appuntamento principale si terrà a Milano centro, comunque anche nella provincia milanese sono previste numerose iniziative per ricordare e commemorare la Festa della Liberazione di domani 25 aprile.

A Cinisello Balsamo, ad esempio, ci sarà un presidio statico in piazza Italia presso il monumento dei partigiani, con canti partigiani e aperitivo antifascista per ricordare la Resistenza. A Paderno Dugnano la cerimonia ufficiale e la premiazione del concorso riservato alle scuole superiori si terranno in piazza della Resistenza, dedicata al partigiano locale Angelo Villa. A Rho, in piazza della Vittoria, ci sarà una mostra di foto del bombardamento del 1943 su Milano, mentre gli studenti dell’istituto Anna Frank canteranno e le autorità e i rappresentanti dell’ANPI terranno discorsi. A Cernusco sul Naviglio ci sarà un corteo cittadino a partire dalle 9:45 con partenza da piazza Conciliazione, mentre nella biblioteca civica di via Penati si terrà un incontro sui partigiani cristiani ritrovati. Rescaldina prolungherà le celebrazioni fino a domenica 30 aprile con il recital La Rosa rossa all’auditorium di via Matteotti, mentre a Bresso ci sarà una cena antifascista e solidale al ristorante L’Incontro, preceduta da un corteo per le vie cittadine. Infine, Sesto San Giovanni celebrerà la medaglia d’oro alla Resistenza con un programma istituzionale che prevede un pullman in piazza Petazzi alle 9:30 che condurrà i partecipanti in diverse tappe di un percorso di Liberazione, fra lapidi, cippi e deposizioni di corone, con chiusura della manifestazione al monumento alla Resistenza davanti al municipio.