Cosa fare a Milano weekend dal 28 al 31 ottobre: tutti gli eventi

Tra gli eventi da non perdere a Milano nel weekend dal 28 al 31 ottobre: il Funeral Party di Club Haus 80’s, la Pongo Night e tanti eventi per famiglie

Ottobre sta finendo: questo significa che sta arrivando il fine settimana più terrificante dell’anno. In occasione della festa di Halloween, Milano vi aspetta con party paurosi e spettacoli dal vivo.

Eventi Milano venerdì 28 ottobre

Tra gli incontri e le manifestazioni del fine settimana spicca il pop-up store a tema Halloween da Redroom, con t-shirt, tazze, stampe e adesivi resi unici dallo stile grafico inconfondibile di Chiaralascura.

Da venerdì 28 a domenica 30 è possibile ammirare l’esibizione dedicata al grande fotografo di moda Richard Avedon: un viaggio nell’universo di uno dei più grandi maestri della fotografia del Novecento.

Per tutto il weekend al Teatro Nazionale CheBanca! sarà possibile partecipare al musical di Sister Act.

Lo spettacolo aiuterà il pubblico a scoprire valori come riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Un grande successo che continua a far sognare grandi e piccini.

Eventi Milano sabato 29 ottobre

L’Alcatraz festeggia Halloween con la festa dei mitici anni ’90. Qui, dalle 23 si esibiranno i Safari, la tribute band di Jovanotti.

Con l’autunno tornano i campi di zucca, meglio noti come Pumpkin Patch. Il Villaggio delle Zucche di Pura Vida Farma San Martino Siccomario organizza fantastici eventi per bambini dedicati proprio al simbolo di Halloween.

Rimaniamo in tema zucche. Questa volta il campo si trova a Vimodrone ed è esteso su 12 mila metri quadrati.

Le zucche delle meraviglie inaugurano con una grandissima festa d’autunno. Vietato mancare.

Eventi Milano domenica 30 ottobre

Gli amanti della musica elettronica ringrazieranno: chi cerca una serata di questo genere può andare sul sicuro da Arca, il nuovo locale dietro Famagosta che ospiterà un’imperdibile serata.

Se apprezzate la musica classica vale la pena fare un salto a Palazzo Marino per la rassegna gratuita Palazzo Marino in musica, che quest’anno esplora il rapporto tra musica e matematica.

Eventi Milano lunedì 31 ottobre

Lunedì sera Club Haus 80’s organizza una festa da paura, uno speciale Funeral Party a partire dalle ore 22:30 fino all’alba. Keyword? Mascherarsi! Previste diverse tipologie di biglietti, tutti acquistabili on-line sul sito eventbrite.it.

I Brit Floyd, la tribute band dei Pink Floyd, si esibirà in un meraviglioso spettacolo di luci e musica agli Arcimboldi. Lo show presenterà brani musicali indimenticabili come The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Division Bell, oltre all’esibizione dell’iconica canzone Echoe.

Al MUBA arriva la Pongo Night – Giochiamo a modellare, uno speciale appuntamento a tema horror per i bambini, i quali, potranno dare sfogo alla creatività e allenare la propria manualità dando vita a creature mostruose.

In piazza Città di Lombardia si balla fino all’alba grazie allo Zoo di 105. Inoltre, la piazza ospiterà la seconda edizione di Gin & Sound, la fiera dedicata a uno dei distillati più antichi e conosciuti della storia. Si prospetta una serata all’insegna di assaggi, cocktail e tanta musica.

