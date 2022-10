Sul palco del Meazza anche i Depeche Mode e Tiziano Ferro. Da confermare i live di Vasco Rossi e Ligabue

I Måneskin, la rock band romana che sta incantando tutto il mondo, hanno annunciato a sorpresa un live speciale in programma il 24 luglio a San Siro: una data evento con i biglietti già in vendita online su www.vivoconcerti.com da martedì 18 ottobre alle 11.

I prezzi oscillano da un massimo di 103,50 euro a un minimo di 46 euro.

Concerti San Siro 2023: i Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati a livello mondiale

In meno di due anni sono diventati gli artisti italiani più ascoltati del globo, con più di 6 miliardi di streaming sulle piattaforme digitali, 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro.

In attesa di vederli sul palco del Meazza, la rock band si gode il successo del videoclip di “The Loneliest”, che ha totalizzato in pochi giorni oltre 4 milioni visualizzazioni su YouTube. Il video, girato a Villa Tittoni di Desio, in Brianza, è stato scritto e diretto da Tommaso Ottomano.

Concerti San Siro 2023: i nomi di punta

La musica dal vivo torna al massimo splendore e i concerti sono ormai la principale fonte di ricavi per i grandi nomi del rock.

Milano torna ad essere una tappa obbligata per i grandi tour. Tra i nomi di punta della stagione live milanese 2023 spiccano:

i Coldplay (25, 26, 28 e 29 giugno)

(25, 26, 28 e 29 giugno) i Depeche Mode (il 14 luglio)

(il 14 luglio) i Muse (il 22 luglio)

(il 22 luglio) Tiziano Ferro (15-17 e 18 giugno)

(15-17 e 18 giugno) i Pinguini Tattici Nucleari (11 luglio)

(11 luglio) Ultimo (17 e 18 luglio)

Rimangono ancora da confermare le tre date a giugno di Vasco Rossi, quella di Ligabue a luglio, Beyoncè e The Weeknd.

